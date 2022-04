EFE

El Athletico Paranaense venció por 1-0 al boliviano The Strongest y con el triunfo llegó a la primera posición del Grupo B de la Copa Libertadores, junto al Libertad paraguayo.



El gol del equipo de la ciudad de Curitiba, que suma 4 puntos en los dos partidos disputados hasta ahora, fue anotado de penalti por el uruguayo David Terans.



El "Furacao" (huracán) igualó en la primera jornada 0-0 en su visita al Caracas venezolano, mientras que The Strongest cedió un empate en La Paz 1-1 ante Libertad, que la víspera, en su segundo partido, superó en Asunción por 2-1 al Caracas.



Bajo el comando de Fabio Carille, que fue contratado un día antes tras la salida de Alberto Valentim y solo acompañó un entrenamiento del equipo, el Paranaense buscó imponer condiciones desde el inicio, pero se encontró a un rival bien plantado en defensa.



Los dueños de casa buscaron siempre la salida por el costado derecho del lateral colombiano Luis Orejuela, los remates del ecuatoriano Bryan García y las jugadas punzantes de ataque del creativo argentino Tomás Cuello y de los atacantes Terans y Pablo.



El gol llegó después de que a los 62 minutos el defensa visitante Saúl Torres derribó en el área a Vitinho, quien acababa de ingresar, y el árbitro argentino Darío Herrera sancionó el penalti a favor del Paranaense.



El penalti fue convertido por Terans en el minuto 64.



Después del gol, el técnico del conjunto boliviano, el argentino Cristian Díaz, realizó algunas variantes, en las que puso en acción a su nutrida legión extranjera sudamericana, pero sin llevar peligro a la portería local defendida por Bento.



El próximo martes, el Paranaense, actual campeón de la Copa Sudamericana, visitará al Libertad y un día después The Strongest será anfitrión del Caracas.