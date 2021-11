EFE

El portugués Abel Ferreira, técnico del Palmeiras y discípulo de su compatriota José Mourinho, aspira el próximo sábado a conquistar su segundo título consecutivo de Copa Libertadores y el tercero seguido para entrenadores lusos.

¡Descarga la app de beIN SPORTS y llévanos a todas partes! Recibe información de último momento, todo nuestro contenido y el mejor seguimiento de tus ligas favoritas en tu dispositivo IOS o Android.



El último escollo que le separa de alcanzar la gloria de nuevo es el Flamengo, campeón de la Libertadores en 2019, que entonces dirigía el portugués Jorge Jesus, y ganador de los dos últimos títulos de Liga brasileña (2019 y 2020).



De nuevo un equipo brasileño en la final continental. En la anterior, celebrada el pasado 30 de enero en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, los pupilos de Ferreira derrotaron al Santos de forma agónica con un gol en el último minuto del tiempo añadido (1-0).



Por aquel entonces el preparador portugués llevaba apenas tres meses en el banquillo del cuadro verdiblanco. El título continental, el primero importante de su carrera como técnico, le elevó automáticamente a los altares de la afición local.



Pocas semanas después llegaría el segundo, la Copa de Brasil de 2020, tras pasar por encima del Gremio (0-3 en la ida y 2-0 en la vuelta).



Fue la confirmación de este entrenador y exjugador de casi 43 años, hasta entonces desconocido para la gran mayoría de los mortales y que se inició en las categorías inferiores del Sporting de Lisboa, para luego dirigir al Braga de su país y al PAOK griego.



MOURINHO, SU GRAN MENTOR



Su admiración por José Mourinho, hoy técnico del Roma y antes del Tottenham, Manchester United, Chelsea, Real Madrid, Inter y Oporto, entre otros, es pública y notoria. Le considera su "mayor referencia" y su principal inspiración a la hora de preparar las grandes citas.



"Le debemos todo a él", dijo Ferreira en alusión a su colega, al concluir su exitosa campaña de 2020. También acostumbra a contar que cuando se casó, llevó "tres libros de Mourinho debajo del brazo".



"Mi esposa me preguntó qué estaba haciendo con esos libros, que no tendría tiempo para estudiar ni leer. Por aquel entonces todavía era jugador, pero no paraba de preguntarme qué tenía ese entrenador del que todo el mundo hablaba", recordó en una entrevista este año.



Hasta las ruedas de prensa de Ferreira recuerdan a las de Mourinho. Dos ejemplos: se ha quejado algunas veces del tratamiento de la prensa y se ha puesto a leer las estadísticas, una por una, de un determinado partido para defender el desempeño de su equipo. Un 'mourinhista' hasta la médula.



CRÍTICAS EN SU SEGUNDA TEMPORADA



Este año el ambiente no ha sido tan idílico. Ferreira está empezando a acusar el desgaste de entrenar al club con más Campeonatos Brasileños (10).



Sin opciones en el Campeonato Brasileño, que previsiblemente se llevará el Atlético Mineiro, el Palmeiras claudicó de forma sorprendente en dieciseisavos de final de la Copa de Brasil ante el CRB, de Segunda División.



En la Libertadores brilló en la fase de grupos, pero ha estado muy lejos de su mejor versión en las eliminatorias contra Universidad Católica, Sao Paulo y Atlético Mineiro, al que no consiguió derrotar ni en la ida (0-0) ni en la vuelta de semifinales (1-1) y sólo pasó por el valor agregado de los goles a domicilio.



EL REGRESO DE DUDU, PRINCIPAL NOVEDAD



La columna vertebral del equipo sigue siendo la misma con respecto a la pasada final de la Libertadores. Weverton, internacional con la selección brasileña, es un fijo en la portería. El paraguayo Gustavo Gómez y el brasileño Luan son inamovibles en el centro de la zaga.



Rony continúa siendo el delantero más fiable. La principal novedad es el regreso del centrocampista ofensivo Eduardo Pereira Rodrigues, más conocido como Dudu, que abandonó el Palmeiras a mediados de 2020 siendo el líder de la plantilla y regresó en julio pasado después de su fugaz cesión al Al-Duhail de Catar.



Dudu es ahora una pieza fundamental para Ferreira, quien pretende extender el reinado de los técnicos portugueses en el mayor torneo de clubes de fútbol de América. Sería su segunda Libertadores y la tercera en la centenaria historia del Palmeiras.