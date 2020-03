EFE

Un gol anotado a los 12 segundos de juego por Santiago Rodríguez le permitió al Nacional uruguayo comenzar a toda máquina su andadura en la Copa Libertadores y ahondó la crisis del Alianza Lima, equipo que no gana desde hace 8 años en el torneo y mantiene una irregular campaña en la Liga peruana.



No habían calentado aún los motores del partido del Grupo F, cuando Thiago Vecino dio el toque inicial hacia Mathías Suárez, que envió un pase largo desde la derecha que la defensa del Alianza no pudo despejar y quedó servido para que Rodríguez anotara con un remate bajo.

🇺🇾💪 ¡Terminó el partido! ¡Ganó @Nacional en su debut en la #Libertadores!



⚽️ Venció 1-0 a @ClubALoficial en el Estadio Alejandro Villanueva de Lima.



🏆 Primera fecha del Grupo F. pic.twitter.com/sTq4lGvPn3 — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) March 6, 2020

Ante el desconcierto de los dueños de casa, en los minutos siguientes los uruguayos mantuvieron su intención ofensiva ante la fragilidad de la defensa del equipo peruano, que intentó suplir sus carencias con juego fuerte y constantes faltas.



A pesar de algunos intentos de controlar el medio campo, sobre todo en los pies de Carlos Ascues, Alianza careció de precisión y serenidad para llevar peligro hasta la portería defendida por el panameño Luis Mejía.



Por el contrario, los principales problemas se mantuvieron en el área defendida por el portero peruano Leao Butrón, quien en este partido se convirtió en el guardameta más longevo en jugar la Copa Libertadores, con casi 43 años.

¡GOOOL! Santiago Rodríguez abre el marcador para @Nacional ⤵️ https://t.co/OPKHon4Za7 — beIN SPORTS Español (@ESbeINSPORTS) March 6, 2020

En los minutos siguientes, Butrón recurrió a toda su experiencia para impedir que dos remates de Felipe Carballo y otro de Guzmán Corujo volvieran a vulnerar su portería.



Mientras que Alianza tuvo su única situación clara del primer tiempo a los 32 minutos, cuando el uruguayo Luis Aguiar envió un remate cruzado que el portero Mejía logró desviar, Butrón también le ganó un mano a mano a Rodríguez cuando se iban al descanso.



Ya en la segunda mitad, Nacional retrocedió posiciones para intentar mantener la ventaja, mientras que Alianza apuntaló su ofensiva con los ingresos del hábil Joazinho Arroé y del uruguayo Federico Rodríguez.



De esa manera, en los minutos siguientes el portero Mejía se convirtió en figura al despejar peligrosos remates de Adrían Balboa, Oslimg Mora y Alexi Gómez.



Con Nacional replegado, el árbitro anuló a los 68 minutos una anotación de Aldair Fuentes por posición adelantada, mientras que Gonzalo Castro también falló al intentar concretar un contragolpe que envió por encima de la desesperada salida de Butrón.



Sobre el final, Alianza pugnó con mucho amor propio por alcanzar la paridad pero se encontró nuevamente con la muralla de Mejía y el generoso despliegue de un Nacional que bien pudo aumentar su cuenta a los 88, cuando Castro desperdició nuevamente otro contragolpe al enviar otro remate muy elevado.