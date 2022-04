EFE

Nacional de Montevideo sumó este martes sus tres primeros puntos en la Copa Libertadores tras vencer por 1-2 a Vélez Sarsfield en el estadio José Amalfitani de Buenos Aires, un resultado que complica el pase del equipo porteño a los octavos de final.

¡Descarga la app de beIN SPORTS y llévanos a todas partes! Recibe información de último momento, todo nuestro contenido y el mejor seguimiento de tus ligas favoritas en tu dispositivo IOS o Android.



La expulsión temprana del centrocampista de Vélez José Florentín, luego de impactar con la rodilla en el rostro del guardameta Sergio Rochet, condicionó por completo el resto del encuentro, que contó con los goles de Joel Soroña, para los locales, y del argentino Emmanuel Gigliotti por partida doble, para el equipo visitante.



El Fortín dominó con claridad en el arranque y fruto de ello llegó el primer gol en el minuto 15, tras un rechace en el corazón del área que recogió Joel Soroña para poner el 1-0.



Sin embargo, apenas tres minutos después llegó la expulsión de Florentín y todo cambió, puesto que Vélez optó por replegarse y Nacional pasó a tener más la pelota, sumando aproximaciones al área defendida por Lucas Hoyos.

🔴⚪️🔵 ¡Ganó @Nacional en Buenos Aires!



⚽️ Con dos goles de Emmanuel Gigliotti, venció a @Velez por 2-1. Joel Soñora hizo el tanto del local.



🏆 Grupo C de la CONMEBOL #Libertadores pic.twitter.com/CkWOxevF1y — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) April 27, 2022





El empate se produjo a la media hora de encuentro: un disparo desde fuera del área terminó en los pies de Emmanuel Gigliotti, que controló a mediavuelta y definió con la pierna izquierda, anotando el primer tanto de Nacional en esta edición de la Libertadores.



El paso por vestuarios no frenó la inercia positiva del equipo visitante, que realizó varios disparos entre los tres palos en los primeros compases del segundo tiempo.



Conforme pasaron los minutos, Vélez ganó confianza y aumentó su producción ofensiva al acechar con varios acercamientos de riesgo, entre ellos un disparo a la madera de Luis Pratto en el minuto 65.



Sin embargo, un centro de Zabala desde la izquierda encontró otra vez a Gigglioti, que puso el definitivo 1-2 con un poderoso remate de cabeza, hundiendo el ánimo de la bancada local.



A partir de ese momento, la ansiedad y el cansancio mermaron el juego de Vélez, que no concretó ocasiones claras en el tramo final e incluso cometió varios errores que podrían haberle costado el 1-3.



Nacional, que con este triunfo suma cuatro unidades de nueve posibles, visitará el 3 de mayo el campo de Estudiantes de La Plata, mientras que Vélez Sarsfield, último del Grupo C con un punto, viajará a Brasil para medirse con Bragantino el 5 del mayo.