A lo largo de los siete años que lleva el ciclo de Marcelo Gallardo pasaron infinidad de jugadores, muchos de ellos determinantes en los 12 títulos acumulados en este período. Y entre aquellos que ya no están y se extrañan desde el día en que dijeron adiós, sobresale quien volvió al Monumental con la misión de eliminar a River: Ignacio Martín Fernández, quien hizo valer la famosa "ley del ex" para convertir un golazo a los 58 minutos, con su sello: zurdazo bajo, inatajable para Armani, que se transformó en el 1-0. Sin embargo, su noche no terminó nada bien: a los 84', se llevó puesto a Angileri con un planchazo, vio la roja y estuvo a centímetros de cometerle penal. Así, no podrá jugar en la revancha dentro de una semana.

No son pocos los hinchas que, en diversas encuestas, lo supieron elegir como el mejor de esta gloriosa etapa del club. Desde su perfil bajo, sus piernas delgadísimas, su cuerpo sin tatuajes ni raros peinados nuevos, batalló para que los murmullos del principio se convirtieran en ovaciones, que vista la número 10 y se consagre en siete ocasiones, con asistencia incluída en Madrid para el gol de Pratto.

"Va a ser muy especial volver al Monumental. Viví muchas cosas buenas y algunas malas. Me quedaron muchos amigos, siempre voy a estar agradecido al club por todo lo que me brindó. Pero hoy me debo al Mineiro y tengo que hacer lo mejor posible para pasar de fase", había señalado el mediocampista en una entrevista publicada en el canal de Youtube del Galo.

Nacho llegó a Núñez a fines del 2015, en la primera gran renovación del plantel luego de ganar la Libertadores de ese año y caer en el Mundial de Clubes ante Barcelona. Y hasta su salida al fútbol brasileño, tras la eliminación a manos de Palmeiras en la Copa Libertadores 2020, jugó en total 186 partidos para el Millonario, convirtiendo 31 goles, además de conquistar tres veces la Copa Argentina (2016, 2017 y 2019), la Supercopa Argentina 2018 (ante Boca), la Copa Libertadores 2018 y la Recopa de esa temporada.

¿Y cómo le había ido enfrentando a River? Lógicamente, antes de jugar con la banda roja lo hizo para el Lobo y le tocó enfrentarlo en tres ocasiones, todas ellas como local. El saldo fue de un triunfo (1-0 en el Inicial 2013), un empate (1-1 en el Campeonato 2014) y una derrota (2-3 en el Campeonato 2015), siendo en este último que había por única vez ante el equipo con el que fue figura y ahora hace sufrir con su categoría.