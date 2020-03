EFE

Wilstermann vs. Colo Colo

5:10PM ET/2:10PM PT

beIN SPORTS en Español

El debut del Wilstermann boliviano en la Copa Libertadores ante el Colo Colo chileno estará marcado por factores como la baja de su goleador, Gilbert Álvarez, una ausencia que intentará cubrir con refuerzos de Colombia y Brasil.



El cuadro aviador, al mando del argentino Cristian Díaz, recibirá a su rival de Chile, que no pasa por un buen momento, en el estadio Félix Capriles de Cochabamba.



Álvarez, que acabó entre los máximos artilleros de la liga boliviana en la temporada pasada, en la que su equipo se coronó campeón del torneo Clausura, se perderá el partido por una lesión en el ligamento del tobillo derecho sufrida la semana pasada en el encuentro contra el San José de Oruro.

Pese a la ausencia de su goleador, el 'Rojo' reforzó sus filas con la contratación del brasileño Hugo Borges, quien por primera vez sale a jugar a un equipo extranjero tras ser parte del Corinthians en su país.



También se incorporó esta semana el delantero colombiano Humberto Osorio, procedente del San Martín de San Juan de Argentina.



A ellos se suma el argentino Marco Torsiglieri, que llegó al Wilstermann en esta temporada, además de otros experimentados como el también argentino Cristian 'Pochi' Chávez o el brasileño Serginho, posibles titulares ante el Colo Colo.



Los 'aviadores' llegan al encuentro alentados tras vencer 0-1 a domicilio al Oriente Petrolero, con un equipo mayormente alterno para cuidar a sus titulares.



Wilstermann ocupa el tercer puesto del torneo boliviano Apertura, con 16 puntos y una campaña de cinco victorias, cuatro derrotas y un empate.



Por su parte, los 'caciques' chilenos iniciarán su andar en la Libertadores sin director técnico, tras la determinación del club de poner punto final al contrato con Mario Salas, que dirigió al plantel desde diciembre de 2018.



El paraguayo Gualberto Jara está al mando de forma interina mientras el Colo Colo busca al reemplazo de Salas, entre nombres como los del argentino Mauricio Pellegrino o el brasileño Luiz Felipe Scolari.



El fin de semana el equipo logró un empate 2-2 ante la Universidad de Concepción en la sexta jornada del torneo chileno, y rompió su mala racha de cuatro derrotas consecutivas.



El Colo Colo está en el puesto 13 de 18 equipos del torneo chileno y suma seis puntos.

Tigre vs. Palmeiras

5:10PM ET/2:10PM PT

beIN SPORTS

El poderoso Palmeiras brasileño, dirigido por Vanderlei Luxemburgo, visitará en la provincia de Buenos Aires a Tigre, que está en la Segunda División del fútbol argentino, en la primera jornada del Grupo B de la Copa Libertadores.



El Verdao, campeón de la Copa Libertadores de 1999, llega a este encuentro como segundo del Grupo B del Campeonato Paulista con 17 puntos, dos menos que el líder, el Santo André.



El sábado, los dirigidos por el ex entrenador del Real Madrid empataron sin goles en el clásico ante el Santos.

Luxemburgo no podrá contar con dos de sus laterales derechos: Marcos Rocha y Mayke.



Rocha, de 31 años, se incorporó este lunes a los entrenamientos con el resto de los compañeros sin ninguna limitación aparente tras su esguince de tobillo, pero será preservado.



Su teórico sustituto, Mayke, está descartado por una lesión en el pie izquierdo.



Lo más probable es que en esa posición juegue Gabriel Menino, centrocampista defensivo de 19 años.



Tigre se clasificó a la Libertadores de este año al ganar la Copa de la Superliga Argentina en junio de 2019.



Fue el primer título en su historia para el conjunto bonaerense.



Poco antes, el Matador había descendido a la Segunda División, donde juega actualmente.



Néstor 'Pipo' Gorosito, que ganó el título el año pasado, sigue en el banquillo.



Al cabo de 19 jornadas, Tigre es quinto de la Zona 2 de la Segunda División con 28 puntos, producto de ocho victorias, cuatro empates y siete derrotas.



Está a 16 puntos del líder, San Martín de Tucumán, y a uno de la zona de clasificación para la repesca.



"El objetivo es ascender, tenemos que estar abocados a ese tema, pero vamos con la ilusión de hacer una buena Copa. Sabemos que es difícil, para el club es importante. Respetamos a los rivales que tenemos que son de mucha jerarquía", sostuvo Gorosito.



El Bolivar de Bolivia y el Guaraní de Paraguay son los otros integrantes del Grupo B.

Barcelona SC vs. Independiente del Valle

5:10PM ET/2:10PM PT

beIN XTRA

El Independiente del Valle procurará cortar la racha victoriosa en Copa Libertadores del también ecuatoriano Barcelona por la primera fecha del Grupo A, que disputarán en Guayaquil.



Con cinco triunfos, una derrota, quince goles convertidos y tres recibidos, el Barcelona cerró en gran forma las tres fases de repesca de la actual Libertadores.

Por su parte, "el equipo negriazul", como también le dicen al Independiente o "los rayados del Valle", además de salir por un buen resultado, tratará de curarse la herida que le ocasionó el brasileño Flamengo, tras el empate 2-2 en Quito y en Brasil con goleada por 3-0 en la definición por el título de la Recopa Sudamericana.



El partido se disputará finalmente con aficionados después de que las autoridades permitieran este martes los actos masivos, tras un brote de coronavirus en esa región de Ecuador.



Serán dos estilos diferentes los que exhibirán los equipos, pues el Independiente basa su poderío en la simplicidad para arrancar cada jugada a través de la entrega de balón a un toque y en forma punzante.



La organización del juego de los rayados del Valle comienza con el portero Jorge Pinos y pasa por el veterano centrocampista argentino Cristian Pellerano, cuya incidencia es fundamental en el accionar defensivo y ofensivo de su equipo.



En el torneo de la actual temporada local, Independiente ganó dos encuentros, por 2-1 sobre Mushuc Runa y por 2-3 en su visita a Liga de Quito, pero perdió por 1-2 de local el domingo pasado ante Olmedo, mientras Barcelona cedió dos empates y ganó un partido de visitante con una plantilla solo de suplentes.



Barcelona ha hecho gala de un fútbol indescifrable en ataque comandado por los argentinos Damián Díaz, Emmanuel Martínez y el goleador del torneo, con 8 tantos, el ecuatoriano Fidel Martínez.



El equilibrio en la mitad de la cancha la ocasionan el uruguayo Bruno Piñatares y el brasileño naturalizado ecuatoriano Gabriel Marques.



Mientras Barcelona, dirigido por el argentino Fabián Bustos, recurrirá a una plantilla con jugadores que muestran efectividad en cada uno de sus puestos, el Independiente con el técnico español Miguel Ángel Ramírez, pide que sus jugadores tengan el mismo desempeño en diferentes ubicaciones.



Pues al técnico español le da igual que John Jairo Sánchez sea un atacante o un defensa por el extremo izquierdo, cuando el perfil derecho es el que mejor domina el ecuatoriano.



En este compromiso, Barcelona echará de menos a su portero titular, el argentino Javier Burrai, como consecuencia de varias fracturas en el rostro a consecuencia de un violento choque con un atacante de Cerro Porteño.



Por su parte, Independiente sufrirá la baja del delantero Alejandro Cabeza por suspensión.

Liga de Quito vs. River Plate

7:20PM ET/4:20PM PT

beIN SPORTS en Español

Liga de Quito saldrá en busca del protagonismo perdido en la Copa Libertadores desde que la ganó en el año 2008, en su debut por el Grupo D contra el argentino River Plate, que cuidará a varias figuras pensando más en el título de la Superliga Argentina.



"El Rey de Copas", como también le dicen a Liga de Quito, logró ensamblar una plantilla con un alto nivel de respuesta futbolística comandado por el técnico uruguayo Pablo Repetto, con el que ganó el título de la Copa Ecuador de 2019 y de la Supercopa Ecuador de 2020.



El trabajo perseverante del técnico desde julio de 2017, permitió consolidar un equipo con individualidades destacables como el portero argentino Adrián Gabbarini, figura de la Liga Pro 2019, en la defensa sobresale el uruguayo Carlos Rodríguez, en ataque el colombiano Cristian Martínez Borja y el uruguayo Rodrigo Aguirre.

📋 Estos son los elegidos por Marcelo Gallardo para visitar a Liga de Quito en Ecuador por la @Libertadores 🏆 #VamosRiver ⚪️❤️⚪️ pic.twitter.com/hYHf0U99yw — River Plate (@RiverPlate) March 3, 2020

Liga también tendrá los refuerzos de Antonio Valencia, tras una década con el inglés Manchester United, del centrocampista Júnior Sornoza que militó en Brasil, del defensa Pedro Perlaza, figura para el título de Delfín de 2019, y del atacante Marcos Caicedo, figura con el ecuatoriano Barcelona hasta el año pasado.



En la disputa de la actual temporada en Ecuador, Liga ganó dos partidos de visitante, por 1-2 ante Deportivo Cuenca y por 0-3 frente a El Nacional, pero en la segunda fecha perdió de local por 2-3 ante un equipo de suplentes del Independiente del Valle.



Por lo que Repetto aseguró que contra River saldrá a presionar al máximo nivel y que evitará las distracciones porque la disputa será contra uno de los más grandes del continente.



Por su parte, el subcampeón de la Libertadores, tiene dos grandes desafíos inmediatos: la conquista del título de la Superliga y el debut en la actual Libertadores en la altitud de los 2.850 metros sobre el nivel del mar.



Los periodistas argentinos aseguran que el técnico Marcelo Gallardo pondrá un equipo alternativo para enfrentar a Liga, que incluiría hasta 9 de los considerados suplentes y solo a dos de los que empataron en la reciente fecha de la Superliga ante Defensa y Justicia.



Más allá de los cambios, River Plate sostiene hasta el momento la grandeza futbolística que retomó en los últimos años al puro estilo de su técnico Gallardo.



Tras el partido, el cuadro Millonario disputará lo que podría ser el partido por el título argentino contra Atlético Tucumán, el próximo domingo.



La última ocasión en que River Plate visitó a Liga de Quito en el estadio "Rodrigo Paz Delgado" por Copa Libertadores, fue en el año 2007 y empató 1-1.

Junior vs. Flamengo

7:20PM ET/4:20PM PT

beIN SPORTS

El Flamengo, actual campeón brasileño y de la Copa Libertadores, iniciará la defensa de su título continental visitando al Junior de Barranquilla, equipo que a pesar de tener una de las nóminas más costosas de su país, no ha podido hacer valer su poderío en el torneo local.



Los cariocas, que llegaron desde el domingo a Barranquilla, no podrán contar con algunas de sus principales piezas, como el experimentado lateral Rafinha, el volante Rodrigo Caio o el delantero Bruno Henrique, quienes se recuperan de lesiones y no viajaron a Colombia para el partido de debut en la Copa Libertadores de este año.



Los dirigidos por el lusitano Jorge Jesús tampoco podrán contar con Willian Arao, quien está suspendido después de que fuera expulsado en la final de la Recopa Sudamericana en el que los cariocas vencieron al ecuatoriano Independiente del Valle.

La plantilla de los brasileños llegó liderada por el goleador Gabriel Barbosa y contará con el joven lateral Joao Lucas, los centrales Gustavo Henrique y Leo Pereira, el volante Thiago Maia y el delantero colombiano Orlando Berrío, quien sería de la partida en caso de que el técnico Jesús no se decida por Pedro.



Mientras el Mengao llega a su primer partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores con "aire en la camiseta", luego de haber conquistado la Recopa Sudamericana, la Copa Guanabara y la Supercopa de Brasil, el cuadro barranquillero no ha podido demostrar en la liga colombiana que fue el equipo mejor armado para la temporada 2020.



Los Tiburones, que después de siete partidos son terceros en la tabla de clasificaciones detrás de Atlético Nacional y Deportivo Pasto, vienen de vencer de manera angustiosa 3-2 a Jaguares de Montería, que marcha en los últimos lugares del torneo local.



Los dirigidos por el colombo uruguayo Julio Avelino Comesaña tienen la obligación de mejorar su participación de la Libertadores del año pasado, cuando fueron eliminados de manera estruendosa en la fase de grupos al quedar en el último lugar con solo un partido ganado y cinco perdidos.



Con Miguel Ángel Borja, quien es considerado la mejor contratación del 2020 en el fútbol colombiano, y el experimentado Teófilo Gutiérrez, el Junior intentará reconciliarse con su afición dando un golpe de autoridad ante el actual campeón del torneo continental.



Los barranquilleros tendrán a Sebastián Viera, quien lleva diez años siendo titular indiscutido en arco, con el que esperan mantener segura su defensa apoyados por el central Germán Mera y tener equilibrio en el medio campo con Didier Moreno.

Delfín vs. Olimpia

7:20PM ET/4:20PM PT

beIN XTRA

El Olimpia buscará aprovecharse de la crisis futbolística que afecta al campeón defensor de Ecuador, Delfín, por la primera fecha del Grupo G de la Copa Libertadores, en la ciudad portuaria de Manta.



El paraguayo Olimpia llegará al encuentro en un buen momento futbolístico y con las ganas de volver a brillar en el torneo que conquistó en tres ocasiones (1979, 1990 y 2002), con una plantilla en la que sobresale la experiencia y el talento bajo la dirección técnica del argentino Daniel Garnero.



Entre los torneos de Copa Libertadores que obtuvo Olimpia, consta el que conquistó en 1990 a costa del ecuatoriano Barcelona.

El tetracampeón paraguayo convulsionó el fútbol sudamericano con la reciente contratación del togolés Emmanuel Adebayor, que podría debutar ante Delfín, y por el retorno de una de las figuras paraguayas, el atacante Derlis González.



Entretanto, Delfín vive momentos de incertidumbre pues todavía no logró engranar a la nueva plantilla, tras la salida a otros equipos de las principales figuras con las que ganó el título del año anterior en Ecuador.



Debido a las dos derrotas consecutivas en el estadio Jocay de Manta donde enfrentará al Olimpia, el cuadro cetáceo separó el sábado pasado al técnico español Ángel López por malos resultados y de inmediato contrató al argentino Carlos Ischia que dirigirá al equipo sin conducir entrenamientos previos.



López dirigió y perdió la final por la Supercopa de Ecuador ante Liga de Quito mediante la definición por penaltis, tras el empate 1-1 durante los 90 minutos; ganó de visita por 1-2 al Aucas, pero perdió de local por 1-2 ante Barcelona y por 0-2 frente a Técnico Universitario.



El éxodo que sufrió Delfín, comenzó con el portero Pedro Ortiz, los defensas Pedro Pablo Perlza, el paraguayo Williams Riveros; los centrocampistas Edison Caicedo, Robert Burbano, el argentino Sergio López, el uruguayo Bruno Piñatares y el atacante Roberto 'Tuka' Ordóñez.



El Delfín contrató al portero venezolano Alaín Baroja; a los defensas Brian Hernández, Jerry León, Jonathan González, el uruguayo Agustín Ale; los centrocampistas Charles Vélez, Janner Corozo, el uruguayo Agustín Alaniz; los atacantes John Jairo Cifuente, el argentino Oscar Benítez, el colombiano José Adolfo Valencia y Nicolás Kata, de Guinea Ecuatorial.



Sin embargo, bajo la dirección técnica del español López no alcanzaron a debutar Benítez, Valencia, Kata y el defensa local González.

Guaraní vs. Bolívar

7:20PM ET/4:20PM PT

beIN CONNECT 8

Un Guaraní pletórico tras eliminar a tres equipos en la Copa Libertadores se enfrenta en Asunción a Bolívar en partido de la fase de grupos, donde los andinos se estrenan con el plantel mermado por las bajas de los delanteros Marcos Riquelme y Jorge Pereyra.



Todos son parabienes en Paraguay para el Aborigen que dirige Gustavo Costas, el primer equipo paraguayo en alcanzar la fase de grupos desde las tres instancia previas.



La escuadra de Costas se ha llevado por delante a San José de Bolivia, Palmeiras de Brasil y Palestino de Chile, con un registro de cinco victorias y una derrota.

¡Convocados para enfrentar a Bolívar mañana por la Fase de Grupos de la @Libertadores!#VamosAborigen! 💛🖤 pic.twitter.com/lL3FwkEaF2 — Club Guarani (@ClubGuarani) March 3, 2020

Además de esa apretada agenda, los de Costas se están batiendo con seriedad en el Apertura local, y con muchos de los jugadores que están brillando en esta Libertadores como el atacante Rodney Redes, que es sus 19 años uno de los imprescindibles del Legendario.



En cuanto al equipo de La Paz, los dirigidos por Claudio Vivas se instalaron este lunes en Asunción para arrancar su participación copera con algunas dudas que deberá definir para resolver la suplencia de Riquelme y Pereyra, suspendidos y ausentes en esta primera jornada de la fase de grupos.



Entra dentro de lo probable que Leonardo Vaca y Emiliano Veccio acompañen a Víctor Abrego en el trío ofensivo del actual líder del Torneo Apertura boliviano.



Bolívar viene de empatar 0-0 el domingo último con el Real Potosí y encabeza en solitario esta competición con 19 puntos al cabo de 10 jornadas y producto de seis triunfos, un empate y tres derrotas.