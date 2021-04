LaLiga SANTANDER 🇪🇸

Athletic Bilbao vs. Valladolid | 1:00PM ET/10:00AM PT | beIN SPORTS en Español

SUPERLIGA DE TURQUÍA 🇹🇷

Goztepe vs. Trabzonspor | 9:00AM ET/6:00AM PT | beIN XTRA

Galatasaray vs. Konyaspor | 1:30PM ET/10:30AM PT | beIN CONNECT 4

Rizespor vs. Besiktas | 1:30PM ET/10:30AM PT | beIN XTRA

COPA LIBERTADORES 🌎

Nacional (URU) vs. Atlético Nacional (COL) | 6:00PM ET/3:00PM PT | beIN SPORTS en Español

Defensa y Justicia (ARG) vs. Universitario (PER) | 6:00PM ET/3:00PM PT | beIN SPORTS

Cerro Porteño (PAR) vs. Deportivo La Guaira (VEN) | 6:00PM ET/3:00PM PT | beIN CONNECT 8

Santa Fe (COL) vs. Fluminense (BRA) | 8:00PM ET/5:00PM PT | beIN CONNECT 7

River Plate (ARG) vs. Junior (COL) | 8:00PM ET/5:00PM PT | beIN SPORTS en Español

Barcelona SC (ECU) vs. The Strongest (BOL) | 10:00PM ET/7:00PM PT | beIN SPORTS en Español

Olimpia (PAR) vs. Always Ready (BOL) | 10:00PM ET/7:00PM PT | beIN CONNECT 7



COPA SUDAMERICANA 🌎

Independiente (ARG) vs. City Torque (URU) | 6:15PM ET/3:15PM PT | beIN XTRA

Rosario Central (ARG) vs. San Lorenzo (ARG) | 8:30PM ET/5:30PM PT | beIN XTRA