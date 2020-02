Cerro Largo vs. Palestino

5:05PM ET/2:05PM PT

beIN SPORTS CONNECT 7

El Palestino de Chile, liderado por el hábil centrocampista Luis Antonio Jiménez, exjugador del Inter de Milán y el West Ham United, y el Cerro Largo uruguayo, que tendrá al joven defensor argentino Agustín Heredia como su principal carta defensiva, darán este miércoles su primer paso en la Libertadores.



El estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado, situado a escasos kilómetros de Punta del Este, epicentro de la actividad social en el verano del país suramericano, recibirá a estos equipos que comenzarán el sueño de pasar a la tercera fase y posteriormente a la zona de grupos. Los locales, sorpresa en el último Campeonato Uruguayo al que llegaron desde la Segunda División y en el que finalizaron terceros en la Tabla Anual acumulada, tendrán este año la segunda participación internacional de su historia tras la de la Sudamericana 2012.

Después de aquella temprana eliminación ante el boliviano Aurora, en esta oportunidad querrán seguir de largo y para ello apostaron a la llegada de varios refuerzos entre los que destacan Hugo Magallanes, Axel Müller y Guillermo May, los tres procedentes del Nacional. Por su parte, el equipo chileno, dirigido por Ivo Basay, buscará la clasificación con una escuadra que también se reforzó para la temporada 2020, y en la que destaca la presencia del portero uruguayo Gastón Guruceaga y del delantero Leandro Benegas, exatacante de la Universidad de Chile.



Con estos nombres sobre la mesa, ambos equipos buscarán en 180 minutos dar el salto a una nueva fase, en la que saben que quien acceda no lo tendrá fácil, ya que allí lo esperará el Guaraní de Paraguay o el Corinthians de Brasil.

Club Universitario vs. Cerro Porteño

5:05PM ET/2:05PM PT

beIN SPORTS en Español

El entrenador uruguayo Gregorio Pérez buscará consolidar este miércoles la racha de buenos resultados del Universitario de Deportes peruano, en un partido de la segunda fase de la Copa Libertadores que disputará con el Cerro Porteño paraguayo que dirige Francisco 'Chiqui' Arce. La U y Cerro Porteño llegan con buen presente en sus torneos nacionales y abrirán en el Estadio Monumental de Lima una serie que ofrece, en la previa, fuerzas parejas y la expectativa a tope de seguir avanzando en el torneo.



En la primera fase de la competencia, el popular equipo peruano dejó en el camino al Carabobo venezolano, mientras que el Cerro Porteño ingresará en la competición con estos encuentros. Al analizar a su rival de turno, Pérez recordó que dirigió durante varios años en el fútbol paraguayo y conoce bien sus características, por lo que aseguró que ambos equipos están en igualdad de condiciones para pelear la clasificación.

"Más allá de que nosotros empecemos de local y culminemos en Paraguay, los dos estamos con las mismas chances, esto es un cincuenta-cincuenta; es una realidad, y lo digo con todo respeto, porque es cierto que Cerro Porteño tiene buen plantel, pero nosotros también tenemos un buen equipo", remarcó. Arce aseguró, por su parte, que ha "estudiado bastante" los partidos de la U frente al Carabobo (1-1 y 1-0) y destacó que los peruanos iniciarán la serie alentados por sus seguidores en las tribunas, mientras que ellos deberán jugar la vuelta a puertas cerradas por tener que cumplir una sanción de la Conmebol. El experimentado delantero Nelson Haedo Valdez también remarcó que Universitario "pasó de muy buena forma la primera fase y va a ser difícil", pero sostuvo que tiene "las mejores expectativas" y espera obtener un buen resultado en Lima. El partido de vuelta se jugará el 12 de febrero en Asunción y el vencedor se enfrentará en la siguiente fase al ganador de la serie entre el Sporting Cristal peruano y el Barcelona ecuatoriano.

The Strongest vs. Atlético Tucumán

7:20PM ET/4:20PM PT

beIN SPORTS en Español

El exseleccionador boliviano Mauricio Soria y el argentino Ricardo Zielinski se encontrarán este miércoles en el debut de sus equipos, el The Strongest de La Paz y el Atlético Tucumán de Argentina, respectivamente, en la segunda fase por la Copa Libertadores. El duelo de ida entre ambos equipos será en el estadio Hernando Siles de La Paz, a más de 3.600 metros de altitud. Los de Soria se alistan para recibir a unos rivales a los que no lograron ganar en anteriores versiones del certamen internacional.



El Atlético Tucumán no es ajeno al triunfo ante el The Strongest, ya que en 2018 ambos se midieron en el mismo certamen y el cuadro argentino le ganó en el partido de ida y vuelta al equipo de La Paz. El "Tigre" paceño llega a este partido tras perder 4-1 ante sus vecinos Always Ready de El Alto, en la cuarta jornada del torneo Apertura de Bolivia. El cuadro paceño acumula hasta la cuarta jornada del torneo local una victoria, dos derrotas y un partido pospuesto ante el San José de Oruro, con los que tiene tres puntos y está en el puesto once de catorce escuadras. Soria podrá contar con su experimentado arquero Daniel Vaca, el delantero panameño Rolando Blackburn y el colombiano Jair Reinoso, que está entre los goleadores del torneo local.



Los atigrados sentirán la ausencia de Maximiliano Ortiz lesionado y del brasileño Fernando Marteli, que se recupera de una lesión en la rodilla izquierda. En tanto, los de Zielinsky llegan a este encuentro tras empatar 1-1 a Defensa y Justicia en la Superliga Argentina y en dieciocho jornadas del torneo local están décimos de 24 equipos y cuentan con 27 unidades.



El cuadro argentino cuenta con siete victorias, seis empates y cinco derrotas en su torneo local, además de 19 goles a favor y 17 goles en contra. El equipo viajará a Bolivia con una plantilla de 19 jugadores, si bien el gran ausente será su portero y capitán Cristian Lucchetti, por una suspensión. El encuentro de vuelta se disputará el próximo 12 de febrero en el estadio Monumental Presidente José Fierro en Argentina. Los técnicos se guardan hasta último momento las alineaciones, pero se prevé que recurran a las siguientes plantillas.

Club Guaraní vs. Corinthians



7:20PM ET/4:20PM PT

beIN SPORTS

Guaraní, fogueado en la actual Libertadores al eliminar al boliviano San José con un cómputo total de 5-0, recibe el miércoles en Asunción, en la ida de la segunda fase, al brasileño Corinthians, que en su debut en la presente edición no contará con el chileno Ángelo Araos. Por contra, el Aborigen, que dirige el argentino Gustavo Costas, presentará su escudería de gala, la misma que ha llevado al equipo a liderar el Apertura local, igualado a puntos con Libertad y Olimpia.



Este fin de semana, ante el ascendido 12 de Octubre, Costas diseñó un equipo alternativo de cara a la cita de mañana, aunque contó con bazas en ataque como la de Nicolás Maná, autor de uno de los goles que dieron la victoria al Cacique en ese partido (1-3). Maná, que también marcó en la vuelta contra San José, podría rotar con Raúl Bobadilla, como hicieron en ese encuentro, en el que los andinos salieron derrotado por 4-0.



Así, contra los de la ciudad de São Paulo entrarían Édgar Benítez, Fernando Fernández y Rodney Redes, los otros goleadores de ese duelo en Asunción. Por el lado brasileño, a la baja de Araos se suman las de los zagueros Leo Santos y Marllon; la del lateral izquierdo Carlos Augusto y la del atacante Davó, excluidos de la lista por el técnico Tiago Nunes Entre las novedades figuran el colombiano Víctor Cantillo, recién fichado, y el joven Pedrinho, que se acoplarían a los habituales del equipo como el arquero Cassio (portero), el delantero Vágner Love y el zaguero uruguayo Bruno Méndez. Nunes tiene como duda a Camacho, en plena recuperación y que de no estar a punto sería sustituido por Gabriel.