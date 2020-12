EFE

Un Internacional optimista por el regreso de Rodrigo Dourado buscará vencer este miércoles en Porto Alegre al Boca Juniors en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de fútbol, una semana después de la fecha original de un encuentro aplazado tras la muerte de Maradona.



El entrenador del club brasileño, Abel Braga, quien no ha logrado recuperar el buen momento que tenía el "colorado" antes de la salida hacia el Celta del técnico argentino Eduardo Coudet, espera reforzar su estrategia con el regreso del importante centrocampista, que vuelve a la cancha tras superar una lesión en la rodilla derecha.



Braga no ha logrado armar una titular vencedora con el Inter, que llegó a estar en la punta del Campeonato Brasileño por varias semanas consecutivas con Coudet en el banquillo.



El "colorado" fue eliminado en los cuartos de final de la Copa do Brasil por el modesto América de Belo Horizonte y en las últimas cinco jornadas de la liga ha sufrido tres derrotas y solo alcanzado dos empates.



En su más reciente encuentro logró un empate sin goles en su visita al humilde Atlético Goianiense que le sirvió para mantenerse en el cuarto lugar de la clasificación de la Liga, con 37 puntos.



Los errores también son producto de la obligada ausencia de Braga, aislado desde hace más de dos semanas tras dar positivo por coronavirus.



El cambio de fecha del encuentro, que la Conmebol aplazó por una semana tras la muerte de Diego Armando Maradona, ídolo del Boca Juniors, puede favorecer al Internacional.



Para este partido, el "colorado" no contará con el argentino Víctor Cuesta y tampoco con Rodinei, suspendidos por acumulación de amarillas.



Tampoco estarán en la cancha Saravia, Boschilia y Moisés, quienes al igual que el uruguayo Abel Hernández y el peruano Paolo Guerrero continúan recuperándose de sus lesiones.

