Este martes en beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT y beIN XTRA, regresa toda la acción de la Copa Libertadores. Este es el horario y cómo ver los juegos.

RIVER PLATE VS. ATHLETICO PARANAENSE

beIN SPORTS en Español - 5:05PM ET/ 2:05PM PT

River Plate, campeón de la Copa Libertadores de 2018 y subcampeón de la edición de 2019, recibirá este martes al Athletico Paranaense en la vuelta de los octavos de final con la certeza de que un empate sin goles ya lo clasificará para la siguiente instancia, gracias al 1-1 conseguido en Brasil.



El 24 de noviembre, el Millonario caía por 1-0 hasta que el chileno Paulo Díaz anotó de cabeza en el último minuto el empate que dejó bien perfilado a uno de los máximos candidatos al título.



Con todos sus titulares a disposición, en óptimas condiciones físicas y sin contagiados coronavirus, en la vuelta jugarán los mismos once que lo hicieron en Curitiba.



La única baja es el centrocampista suplente Cristian Ferreira, afectado por un desgarro.

Nómina de convocados para recibir este martes a Athletico Paranaense ✅



⚽️ El plantel se entrenará mañana a las 17 hs. en River Camp y luego se quedará concentrado en el Hotel Faena.#VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/L78QSn8MBf — River Plate (@RiverPlate) November 30, 2020

El sábado, River Plate venció a Rosario Central por 0-2 en la quinta jornada de la Copa Diego Maradona y se clasificó para la Fase Campeonato con un equipo alternativo.



El conjunto de Marcelo Gallardo es líder del Grupo 3 con doce puntos, producto de cuatro triunfos y una derrota.



Este martes, el equipo brasileño está obligado a marcar al menos un gol para tener posibilidades de clasificarse para los cuartos de final.



Athletico Paranaense tiene alrededor de una decena de bajas por coronavirus y viene de caer 3-0 por el campeonato brasileño.



"Nos quedamos sin los jugadores que normalmente han jugado. Es mucho", dijo el entrenador Paulo Autuori.



Como si fuera poco, el volante Richard y el delantero Carlos Eduardo están en duda por molestias musculares.



Además, el delantero Reinaldo tampoco podrá jugar porque fue expulsado en la ida.



Las bajas por coronavirus más sensibles son las de los porteros Santos y Jandrei, el lateral Abner y el delantero Nikao.



En la ida, Autuori también tuvo problemas para armar el equipo por las bajas por covid-19, pero el Atlético Paranaense jugó bien y estuvo a minutos de quedarse con una sufrida victoria.



Este encuentro se jugará en el estadio de Independiente, el Libertadores de América, porque el Monumental está siendo remodelado.



El rival en los cuartos de final será el Independiente del Valle ecuatoriano o el Nacional uruguayo, que en la ida empataron sin goles en Quito.

SANTOS VS. LIGA DE QUITO

beIN SPORTS - 5:05PM ET/ 2:05PM PT

El Santos recibirá el martes al Liga de Quito con cuatro atacantes en su alineación pese a que tan solo necesita de un empate en casa para avanzar a cuartos de final de la Copa Libertadores.



Tras haber logrado una importante victoria a domicilio en la altura de Quito por 1-2 en el partido de ida, el conjunto brasileño garantizará su presencia en cuartos de final con una victoria por cualquier marcador o un empate en la vuelta o hasta por una derrota por 0-1.



Pese a esa amplia ventaja, el técnico del Santos, Alexi Stival 'Cuca', dio a entender que, ante las bajas en el centro de la cancha y los problemas creativos, puede alinear el martes a cuatro de sus atacantes, uno de los cuales jugando más atrás.



De esa forma el venezolano Yeferson Soteldo jugaría prácticamente como centrocampista creativo para surtir a Marinho por la derecha, a Lucas Braga por la izquierda y a Kaio Jorge por el centro.

Soteldo sería la alternativa ante un centrocampista Lucas Lourenço que no viene brillando y un Jean Mota que también ha dejado a desear en los últimos partidos.



Cuca, que reasumió el comando del equipo el sábado tras las casi tres semanas en que estuvo aislado por haber contraído la covid-19, contará el martes con el regreso del zaguero Luan Peres, que también se recuperó de coronavirus, y de Alison que no actuó el sábado por el Campeonato Brasileño porque estaba con muestras de agotamiento.



Luan recuperará su puesto como compañero de Lucas Veríssimo en la zaga y Alison reasumirá su lugar como volante.



El entrenador dejó claro que usará su fuerza máxima pese a la ventaja que tiene en la Libertadores y pese a que el equipo está disputando simultáneamente tres competiciones, incluyendo el Campeonato Brasileño y la Copa do Brasil.



"Tenemos que dosificar, pero no tenemos condiciones de reservar cuatro o cinco al mismo tiempo porque nos hacen falta. No podemos renunciar a ninguna de las competiciones. Estamos intentando equilibrar el equipo físicamente a cada partido", afirmó.



El técnico advirtió a sus jugadores que no se pueden descuidar como el pasado sábado, cuando el Santos vencía por 2-0 al Sport en casa y permitió el empate. Y tuvo que reaccionar en el segundo tiempo para finalmente imponerse por 4-2 y ascender al sexto lugar en la clasificación del Campeonato Brasileño.



"La Libertadores es muy diferente y no podemos abrir una brecha de esas", afirmó.



El Liga de Quito, que desembarcó en la noche del domingo en Brasil, confía, según su entrenador, el uruguayo Pablo Repetto, que la llave no está decidida pese al revés sufrido en Ecuador y que es posible sorprender al Santos en su fortín de la Vila Belmiro.



Podrá contar con el regreso del centrocampista argentino Lucas Villarruel, su principal creativo, y que no jugó la ida por la covid-19. El atacante ya tuvo 55 minutos en el partido del viernes en que Liga derrotó por 3-0 al Olmedo por la LigaPro de Ecuador.



La esperanza es que Villarruel vuelva a convertirse en el principal surtidor de balones para el delantero colombiano Cristian Martínez Borja, mayor esperanza de gol del Liga de Quito y que el viernes anotó dos de los tantos en la victoria sobre el Olmedo.



Para mantener en buen estado a sus dos importante jugadores, Repetto tan solo los alineó en el primer tiempo del partido del viernes, en el que también mandó a las duchas anticipadamente a Billy Arce y Pedro Perlaza con el mismo objetivo.



Repetto no podrá contar en Santos con los defensas Franklin Guerra y Moisés Corozo, el atacante Adolfo Muñoz, el centrocampista argentino Ezequiel Piovi y el delantero Junior Sornoza, excluidos de la delegación que llegó a Brasil y que se quedaron en Quito realizando trabajos de recuperación física.



Corozo y Sornoza, así como lo estuvo Villarruel, tuvieron que alejarse de los entrenamientos provisionalmente por haber contraído la covid-19.

FLAMENGO VS. RACING

beIN SPORTS en Español - 7:20 PM ET/ 4:20PM PT

Un Flamengo con Gabigol en duda pero confiado tras su resultado en Argentina buscará la victoria este martes en su encuentro con el Racing argentino, en el partido de vuelta por las octavas de final de la Copa Libertadores que tendrá lugar en el Maracaná de Río de Janeiro.



Tras empatar 1-1 la semana pasada, el vigente campeón de la Libertadores puede avanzar a los cuartos de final de la Libertadores con una victoria por cualquier marcador o hasta un empate sin goles.



Un panorama distinto enfrentarán los dirigidos por Sebastián Beccacece que tendrán que ganar el partido o empatar por mínimo 2-2 para lograr un cupo en los cuartos de final del torneo.

ℹ️ Estos son los convocados que viajarán a Brasil para enfrentar a @Flamengo para el partido de vuelta de los octavos de final de la #Libertadores #AguanteRacing pic.twitter.com/cTvBTLlrKv — Racing Club (@RacingClub) November 30, 2020

El club argentino no tiene un histórico positivo jugando como visitante en Brasil, donde solo ha registrado cuatro victorias, contra 12 derrotas y ocho empates.



Sin jugar este fin de semana en la vigésimo tercera jornada del la liga brasileña, por la falta de definición de fecha para el encuentro con el Gremio, el Flamengo cayó a la tercera posición de la clasificación, con 39 puntos, a tres enteros del líder, Atlético Mineiro, y a dos del Sao Paulo.



Así las cosas, el equipo más popular de Brasil concentró toda su energía en los entrenamientos previos al encuentro con los argentinos.



Para este martes el entrenador Rogerio Ceni no podrá contar con Thuler ni Natan pues ambos zagueros fueron expulsados en el partido de ida en Argentina, y hay duda sobre Gabriel Barbosa "Gabigol", autor del gol en el partido de ida y mayor goleador del Flamengo, así como de Rodrigo Caio.



El delantero se recupera de un desequilibrio muscular por lo que no ha participado en cancha durante los entrenamientos, pero se ha ejercitado en el gimnasio.



Rodrigo Caio, por su parte, se recupera de una lesión en la pantorrilla y aunque continúa en proceso de reacondicionamiento físico y estuvo entrenando en campo este fin de semana, no hay certeza de que el defensa esté preparado para el encuentro.



El joven delantero Pedro, que continúa recuperándose de una lesión en el muslo, ha venido participando en los entrenamientos y es uno de los posibles sustitutos de Gabigol, si este finalmente no juega.



En el Maracaná, Beccacece quiere apostar con buena parte de la titular que jugó en Argentina, pero no podrá contar con Augusto Solari que no alcanzará a reponerse de un desgarro en la pierna derecha.



Tampoco estarán Darío Cvitanich -que también se repone de un desgarro en el aductor derecho- ni Jonatan Cristaldo que dio positivo para coronavirus.



El que al parecer sí volverá a la cancha será el paraguayo Lorenzo Melgarejo, que ya superó una lesión en la pierna izquierda por lo que lo que lo más probable es sea utilizado como reemplazo.