colo colo VS. peñarol

6:05PM ET/ 3:05 PM PT

beIN SPORTS en Español

El Colo Colo chileno y el Peñarol uruguayo se miden en Santiago de Chile por la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores, torneo continental al que se agarran para salvar la mala temporada que están protagonizando en sus torneos domésticos.



La situación es especialmente crítica para el Colo Colo, que en las cuatro jornadas que se han disputado en Chile desde el regreso de la competición tras el parón por la pandemia sólo ha sumado dos puntos.

El paraguayo Gualberto Jara dirige al cacique de forma interina desde que en febrero fuera despedido Mario Salas tras sumar cuatro derrotas consecutivas y desde entonces no se ha encontrado un sustituto.



El equipo se encuentra en la decimocuarta posición de la tabla con nueve unidades, solo una más que los puestos del descenso, y la Libertadores se presenta como una oportunidad para salvar la temporada.



En la competición continental, el albo está encuadrado en el Grupo C, donde la igualdad es máxima y todos los equipos suman 3 puntos, con un partido ganado y otro perdido en las dos jornadas disputadas hasta este momento.



Para la oportunidad, las principales dudas de Jara para afrontar el choque ante el Peñarol están en la portería, donde el titular Brayan Cortes comenzó a ser debatido y ya no fue de la partida en el pasado choque de liga, aunque ante un encuentro de esta categoría podría volver a ser la primera opción.



La punta de ataque tampoco está definida, pues si bien el incombustible Esteban Paredes sigue anotando goles a sus 40 años, se especula que ante un choque de alta intensidad como este el argentino Nicolás Blandi podría ser el ariete titular.



Finalmente, y después de que en el pasado choque de liga ante La Calera acabara jugando saliendo desde el banquillo, todo hace indicar que el volante ofensivo Leonardo Valencia será titular ante el Peñarol, pese a la polémica que hay en Chile por las acusaciones de violencia machista que divulgó su ex mujer.



PEÑAROL, A SEIS PUNTOS DEL LÍDER



En el lado contrario las cosas tampoco funcionan bien y el Peñarol llegará a Santiago de Chile ubicado en la séptima posición de la tabla, con 17 puntos en el Torneo Apertura de Uruguay, alejando en seis unidades del líder, el Nacional, tras acumular cuatro victorias, cinco empates y tres caídas en doce jornadas.

👥 Lista de jugadores convocados para el partido frente a Colo Colo, por la Fecha 3 del Grupo C de la Copa Conmebol @Libertadores pic.twitter.com/9h0vKFCBnc — PEÑAROL (@OficialCAP) September 14, 2020

Para el Peñarol las opciones en Libertadores siguen intactas por lo que pensando en el duelo ante el Colo Colo, el entrenador de los carboneros, Mario Saralegui, optó por un equipo alternativo con el arquero Kevin Dawson como único de los habituales titulares sobre el campo de juego.



Se espera que para enfrentar al Cacique juegue el zurdo David Terans, autor de siete de los tantos que hizo el equipo en el Apertura.

En el centro del campo, es probable que Jesús Trindade y Cristian 'Cebolla' Rodríguez jueguen ante los chilenos desde el comienzo.



Y a falta se confirmarse si Walter Gargano se suma a ellos dos en la contención, atrás parece claro que jugarán Giovanni González y Joaquín Piquerez en los laterales, y Fabricio Formiliano en uno de los lugares en el centro de la defensa.

El Wilstermann boliviano se pondrá en marcha por primera vez, tras el parón por la pandemia, ante el Athletico Paranaense brasileño, en el regreso de partidos del grupo C de la Copa Libertadores.



Los "aviadores" bolivianos dirigidos por el entrenador argentino Cristian Díaz, que retomaron los entrenamientos hace un mes, jugarán su primer partido oficial desde marzo nada más ni nada menos que en el escenario del torneo continental.



La principal novedad en la escuadra de Cochabamba es la presencia del argentino Patricio Rodríguez, en la línea ofensiva, que buscará potenciar el trabajo del brasileño Serginho y del boliviano Gilbert Álvarez, impulsados por Cristian "Pochi" Chávez desde el centro del campo.



A diferencia del Wilstermann, el Athletico Paranaenese llega con ritmo de competencia tras afrontar diez partidos oficiales desde el reinicio del Brasileirao a principios de agosto.

No obstante, el rendimiento de los dirigidos por el estratega Eduardo Barros no ha sido el esperado, ya que ha cosechado tres victorias, dos empates y cinco derrotas, que lo sitúan en la mitad de la tabla de posiciones del torneo brasileño.



Lo que sirve de motivación para el duelo con el equipo boliviano fue la victoria que consiguió el pasado sábado 1-0 ante el Coritiba y que rompió el maleficio de no poder ganar hace siete partidos.



El equipo anfitrión y las autoridades bolivianas han habilitado un corredor sanitario desde el aeropuerto Jorge Wilstermann de Cochabamba al hotel de concentración y hacia estadio Félix Capriles, para otorgar todas las medidas de bioseguridad al equipo brasileño, que fijó su llegada a Bolivia la tarde de este lunes.



El grupo C de la Copa Libertadores, que esta también integrado por el Peñarol de Uruguay y el Colo Colo de Chile, tiene emparentados a todos sus participantes, que han acumulado tres puntos en las dos jornadas disputadas antes del paro por la pandemia de la COVID-19.

santos VS. olimpia

8:20PM ET/ 5:20 PM PT

beIN SPORTS en Español

El Santos brasileño espera retornar a la Copa Libertadores con una victoria en casa ante el Olimpia paraguayo, que le permita abrir una ventaja de cinco puntos sobre su rival y aislarse como líder del Grupo G del torneo.



Cuando la Libertadores fue suspendida en mayo por la pandemia del coronavirus, el Santos lideraba el Grupo G, con seis puntos producto de dos victorias en dos partidos; el Olimpia lo escoltaba con cuatro puntos; el Delfín ecuatoriano era tercero con una unidad y el Defensa y Justicia argentino cerraba la clasificación sin puntos.



Una victoria sobre el Olimpia en el estadio de Vila Belmiro le permitirá al club brasileño aislarse en la punta con una cómoda ventaja a falta de tres jornadas, en las que sólo necesitaría otro triunfo para garantizar la clasificación a octavos de final.

¡Ellos son los 23 jugadores que viajan rumbo a Brasil para disputar la #Libertadores! ⚽️#SeamosLeyenda ⭐️ pic.twitter.com/94SeQLa5rM — Club Olimpia (@elClubOlimpia) September 14, 2020



El técnico Alexi Stival "Cuca", que en agosto pasado asumió el comando del Santos en el lugar del despedido entrenador portugués Jesualdo Ferreira, asegura que el club tiene que aprovechar su situación privilegiada pero sin descuidarse ante un conjunto paraguayo que puede sorprender.



"Tenemos dos victorias dejadas por Jesualdo y tenemos que aprovecharlas. Vamos a jugar contra el segundo en la clasificación. Tenemos seis puntos contra cuatro del Olimpia", afirmó.



"Pero es un clásico y el Olimpia siempre juega al ataque. Es un equipo muy tradicional y tiene jugadores importantes que conocemos, incluyendo a Derlis González, que jugó aquí. Entonces tenemos que prepararnos para un partido difícil. Muy difícil", agregó al pedirle a sus jugadores que no se confíen.



Para el partido del martes el Santos espera contar con el atacante Raniel, que cumplió diez días de cuarentena tras dar positivo para COVID-19, pero su alineación dependerá de que un nuevo examen confirme que ya no está contagiado. Si los médicos lo autorizan, Raniel debe ocupar el lugar de Marcos Leonardo.



Otro que debe regresar a la titular es el lateral Pará, recuperado de una lesión.



Cuca debe utilizar prácticamente el mismo equipo que empató 2-2 con el Sao Paulo el pasado sábado por el Campeonato Brasileño, con algunas modificaciones.



Además, debe definir si comienza con Marinho como titular o lo reserva para reforzar el equipo posteriormente. Marinho se ha convertido en uno de los principales atacantes del Santos pero aún no tiene puesto confirmado en la titular.



El sábado entró en el lugar del uruguayo Carlos Sánchez, que no escondió su enojo, y garantizó el empate con un Sao Paulo que parecía superior.



Mientras el Santos ocupa una modesta séptima posición en la clasificación del Campeonato Brasileño, el Olimpia llega a Brasil motivado por dos goleadas consecutivas por 4-0 en la Liga paraguaya que lo tienen en el tercer lugar de la clasificación.



Durante la paralización de actividades por el coronavirus, el campeón de las últimas cuatro ligas en Paraguay perdió a una de sus estrellas, el delantero Emannuel Abedayor, que rescindió el contrato, y anunció algunos refuerzos que hasta ahora no se han integrado totalmente al equipo principal, como Isidro Pitta.



El argentino Daniel Garnero, que sigue acumulando títulos como técnico del Olimpia, puede contar con el regreso de Derlis González, recuperado de una lesión, pero está en duda de si mantiene entre los atacantes a Jorge Recalde, la estrella, con dos anotaciones, en la goleada del sábado por 4-0 sobre el River Plate por el Campeonato Paraguayo.



Garnero no ha adelantado mucho sobre el equipo que alineará el martes, pero afirmó que González está mucho mejor y que pretende darle una oportunidad a Pitta, a quien ha visto muy motivado.

binacional VS. LDU de quito

8:20PM ET/ 5:20 PM PT

beIN SPORTS y CONNECT 4

El Binacional peruano llega a la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores obligado a ganar a Liga de Quito tras la humillante derrota por 8-2 que le infligió River Plate en la jornada jugada antes de la suspensión del torneo por la COVID-19.



El equipo del lago Titicaca se verá obligado a recibir al equipo ecuatoriano en Lima en lugar de en Juliaca, su fortín a 3.800 metros de altitud donde en la primera fecha de la competición ya derrotó por 2-1 al São Paulo.



Es en la capital peruana donde el equipo celeste está concentrado junto al resto de clubes de la primera división de Perú para disputar el torneo y evitar desplazamientos entre regiones que aumenten el riesgo de contagios.

¡La delegación alba ya está en Lima! El viaje transcurrió sin ninguna novedad cumpliendo de manera responsable con todas las medidas de bioseguridad. ¡Mañana tenemos un duelo muy importante por @Libertadores!#BINvsLDU#GloriaEterna pic.twitter.com/SbQI4LWSQU — LDU Oficial (Desde 🏠) (@LDU_Oficial) September 14, 2020





Binacional fue uno de los equipos más problemáticos a la hora de reanudar la liga peruana, pues se saltó los protocolos de bioseguridad en su viaje de Juliaca a Lima y sufrió nueve casos de COVID-19, de ellos siete en futbolistas, dos días antes de su primer partido tras el parón del fútbol profesional.



La mayor novedad del conjunto peruano estará en su banquillo, a donde la semana pasada regresó el técnico Javier Arce, que la pasada campaña condujo al Poderoso del Sur a proclamarse campeón del Torneo Apertura.



Con Arce de nuevo al mando, Binacional logró el viernes su primer triunfo desde la vuelta del fútbol tras la cuarentena del COVID-19 ya que hasta entonces acumulaba cuatro partidos sin ganar.



El cuadro peruano se impuso por 1-2 a Alianza Universidad, con goles del delantero uruguayo Sebastián Gularte y del centrocampista Andy Polar.



Liga de Quito, dirigido por el uruguayo Pablo Repetto, llega como líder de la Liga ecuatoriana tras vencer por 2-0 al Guayaquil City.



El buen momento por el que pasa el club deberá mostrarlo en el torneo continental, donde hasta la fecha solo acumula tres puntos, y su último partido acabó con una derrota de 3-0 frente al São Paulo.



El equipo quiteño acumula 23 partidos sin ganar de visitante en la Libertadores, con 16 derrotas y 7 empates.