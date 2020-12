Una caravana, brindis, miles de memes y más. Aún en tiempos de pandemia, los hinchas de River encontraron muchas maneras de celebrar el segundo aniversario de la consagración en la Copa Libertadores 2018 frente a Boca en Madrid. Y Marcelo Gallardo también: aunque suele rehuirles a los recuerdos para enfocarse en el día a día, este 9 de diciembre el Muñeco se tomó un tiempo para participar de una charla con el periodista Atilio Costa Febre transmitida vía streaming, en la que contó detalles de aquella final inolvidable en el Santiago Bernabéu y del trayecto del equipo en ese certamen.





"Teniendo objetivos tan cercanos, me cuesta que me vengan a la memoria los momentos vividos. Se me viene la cabeza la final en Madrid cuando la gente lo agradece -y lo hace permanentemente-, pero yo no me doy el gusto de que me suceda, porque considero que el día a día nuestro hace que me tenga que enfocar: no puedo perder de vista lo que estamos haciendo", explicó el DT. Sin embargo, por un rato, se animó a rememorar.

Entre los muchos recuerdos del encuentro, el entrenador destacó la que consideró una de las claves para el triunfo: "Estábamos en igualdad de condiciones a nivel jerarquía, pero creo que nosotros estábamos mucho más sólidos desde lo mental". En ese sentido, explicó: "Boca tenía jugadores que estaban pasando un muy buen momento. Ellos habían transitado toda esa Copa con buenos rendimientos individuales, eran un equipo muy peligroso. Pero si hubo algo que nosotros siempre tuvimos fue sentirnos seguros de lo que éramos".







Por otra parte, el DT también recordó su molestia porque el partido no se haya disputado en el Monumental, al tiempo que destacó el tinte especial que le dio la mudanza a España: "Todo el tiempo pensaba en los que se quedaron en Buenos Aires, era una gran injusticia que el partido se jugara en Madrid. Me hubiese gustado ser Campeón de América con toda nuestra gente en casa. Mi deseo era ese, pero finalmente se dio ante los ojos del mundo, que lo hace todavía mucho más grande". Y resaltó: "Nadie se acuerda del esfuerzo de toda la gente que pudo conseguir la entrada para el Monumental. Me llegaron muchas cartas de mucha gente contándome su frustración de no poder vivir la final. La gente merecía disfrutar la final en su casa".

Además, Gallardo dejó en claro el valor emocional de aquella consagración: "Haber dicho después de Madrid que no había más nada tiene un tinte contradictorio, porque en ese momento sentí que nada lo iba a poder igualar. Momentos como esos, tan intensos, no se van a volver a dar. Fueron momentos de muchísima carga emocional, de mucho desgaste mental. Ahí te das cuenta que no solo se vivió un momento del partido: todo el contexto, todos los episodios vividos... No es fácil no perder de vista semejante acontecimiento".

Las mejores frases de Gallardo:

Su festejo con los hinchas después de la ida: "Salí al balcón después de la primera final porque lo sentí, sé que tengo que medir mis acciones. No soy un tipo políticamente correcto, digo las cosas cuando las siento y en ese momento sentí que tenía que salir al balcón. Estaba viviendo un momento muy especial, no había podido ir a la cancha. Sentí que hubo una persecución, no digo que a River lo quisiera perjudicar, pero sí que estábamos acontecimientos muy complejos, estábamos combatiendo muchos frentes".



La suspensión del partido en el Monumental: "Después del problema con el micro de Boca, me parecía correcto jugarlo en igualdad de condiciones. No quería sentir ningún tipo de ventaja, no quería que se jugara el partido si los jugadores de Boca no estaban en condiciones de hacerlo. Se lo dije a D'Onofrio y cuando se pasó el partido para el otro día, vinieron las situaciones complejas que ya entraba todo lo político. Lamentablemente perdimos la oportunidad de darle a nuestros hinchas una situación inolvidable".



El gol que no vio en Madrid: "Los dos primeros los grité con la misma euforia, pero el tercero no lo vi. Yo había bajado del palco y estaba esperando que termine el partido, pero todavía faltaba el descuento y algunos minutos más".



El primer jugador al que abrazó: "Creo que el primer jugador con el que me abracé en el Bernabéu fue con Franco Armani. Fue el primero que me vio y me vino a buscar, creo que es él, no tengo tan buena memoria".



La canción: "He cantado 'Cómo te duele la cola', porque fue muy pegadiza. Sin faltar el respeto a nadie"..

¿Lloró en los festejos?: "Lloré varias veces por el fútbol. Cuando ganamos la semifinal de Sudamericana contra Boca... En el 2015 me quedé un rato llorando después de ganar la Libertadores, en el vestuario en Porto Alegre también. Pero en la final contra Boca no lloré. No tenía nada adentro, era pura felicidad".



La Supercopa Argentina en Mendoza, el antecedente: "En la final de Mendoza se jugaban muchas cosas, nosotros no veníamos bien, habíamos sufrido un duro golpe con Lanús en la Libertadores de 2017. Siento que de alguna manera el medio nos estaba esperando: se hablaba de final de ciclo y sentí que querían hacer creer que se terminaba todo. Eso a mí me dio muchísimo empuje, me dieron ganas de rebelarme contra eso. Yo veo las intenciones, cuando hay malas intenciones lo sé leer. Yo había renovado mi contrato hacía tres meses y sentí que había mala intención. El 2018 iba a ser un año difícil, íbamos a tener que dar un golpe fuerte y contra Boca en Mendoza era el momento justo para dar vuelta la cosa. Pero no significaba que de haber perdido mi ciclo con River iba a terminar ahí, para nada. Si me hubiesen dicho que después iba a vivir el 2018 como lo viví no lo podría haber creído".



El cuadro eliminatorio de aquella Libertadores: "El camino a partir de octavos de final fue complicado. De las últimas 20 ediciones de la Copa Libertadores, si te digo que te va a tocar Racing, Independiente, Gremio y después Boca en la final... Yo creo que no hay registro de eso. Todos los equipos eran fuertes, Racing e Independiente eran muy fuertes, Gremio era el equipo a vencer y después Boca. Por eso tiene mucho más sabor esa Copa. Porque no jugamos contra equipos que fueron llegando de casualidad a esas instancias. Igual para llegar hasta ahí, algún mérito tenes que tener. Enfrentarte contra equipos argentinos en etapas directas genera un desgaste enorme".



El día que bajó al vestuario a pesar de estar suspendido: "Bajé en el entretiempo contra Gremio y les dije que estaba feliz y orgulloso de lo que estaba viendo, que estábamos jugando contra un equipo campeón y el rival nos mostraba mucho respeto. Había que jugar de esa forma y bajé porque necesitaba decírselos, que supieran que estaba orgulloso de lo que estaban haciendo".

El mensaje para los hinchas; "A toda la gente que me ha demostrado todo ese cariño tan enorme y desmesurado porque sienten algo muy especial, yo solamente les digo gracias y lo hago de todo corazón. Todo el tiempo me llegan mensajes y no dejo de sorprenderme, eso es mucho más de lo que hubiese esperado. Yo de corazón le quiero agradecer a toda esa gente que tiene semejante cariño por mi persona".