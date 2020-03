EFE

El Libertad, conducido por el goleador de 36 años Oscar 'Tacuara' Cardozo, se impuso a domicilio por 1-2 al Independiente Medellín y asumió el control del Grupo H de la Copa Libertadores en cuya primera jornada Boca Juniors sustrajo un empate 1-1 de la cancha del Caracas.



La ventaja de los visitantes la marcó apenas cuando transcurrían 3 minutos el defensor central colombiano Daniel Bocanegra, exjugador del Atlético Nacional, el más enconado rival del Medellín en Colombia.

🇵🇾 ¡Tacuara Cardozo, el máximo goleador de la historia de @Libertad_Guma en la #Libertadores!



🔝 Con su grito ante @DIM_Oficial, llegó a los 🔟 tantos y trepó a lo más alto del ranking.



⭐ Hizo 5⃣ en la Copa 2018, 4⃣ en la 2019 y fue su primero en la de 2020. pic.twitter.com/R1QPQ600kw — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) March 4, 2020

Bocanegra capitalizó un tiro de costado servido por su compañero Nicolás Milesi, tras una seguidilla de ataques de Libertad, en cuyo banquillo está el argentino Ramón Díaz.



Desde entonces el Medellín vivió una noche para el olvido.



La situación empeoró a los 28 minutos, cuando 'Tacuara' remató cenñido al palo y dejó sin reacción al longilíneo Andrés Mosquera.



El descuento para 'el Poderoso de la Montaña', como también se le conoce al Medellín, fue de Jesús Murillo, quien anotó de potente cabezazo luego de un tiro de esquina. Iban 59 minutos de juego.



Los efectos del mazazo que significaron los goles visitantes duraron interminables minutos hasta que Larry Angulo despachó un poderoso zurdazo que despejó con los puños en guardamenta Martín Silva.



Fundamental en el resultado fue el trabajo de Silva que atajó de todo; de Óscar "Tacuara" Cardozo, lo mismo que Nicolás Milesi y Ferreira, quienes se aliaron para esconderle la pelota al desesperado Medellín.



El creativo Javier Reina no tuvo una buena noche, como tampoco brillaron Juan Caicedo y Andrés Ricaurte, que sobre el papel deberían llevar el mayor peso en el partido.



Para el segundo tiempo el entrenador paraguayo Aldo Bobadilla, que jugó en el Libertad, buscó un revulsivo y envió al campo a Leonardo Castro en reemplazo de Bayron Garcés y a Edwin Mosquera por Larry Angulo, movimientos que ilusionaron y dieron frutos pero no alcanzaron a saciar la sed de victoria del Medellín.



Luego de varias incursiones ofensivas del local llegó el anhelado descuento de los locales que, alentados por su afición y los gritos de Bobadilla se acercaban al descuento.



Al final de tanto buscar Medellín halló el premio a través del defensor Murillo, quien se le anticipó a su compatriota Bocanegra para dejar el partido 1-2.



En los últimos 10 minutos del juego los locales estuvieron cerca del empate pero las oportunas atajadas de Silva no dejaron prosperar las intenciones de los Cafeteros que comenzaron mal su andadura en la Libertadores, trofeo que solo han ganado para Colombia Atlético Nacional y el Once Caldas.



Medellín y Libertad comparten el Grupo H con el argentino Boca Juniors y con el venezolano Caracas, que se estrenaron de forma simultánea en la capital venezolana.