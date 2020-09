GOAL

Con un gol del Sacha Sáez, la UC superó a Gremio en Santiago en 2019, pero el gigante de Porto Alegre sonrió último al imponerse de local con creces y eliminar de Copa Libertadores a la franja. Por ello la herida era grande, la sed de venganza aún más importante y la respuesta fantástica un año más tarde: Universidad Católica se impuso 2-0 para seguir con vida en el Grupo E y Ariel Holan plasmó un rendimiento altísimo contra un elenco brasileño superado en todas las facetas del juego.

De entrada, los cruzados demostraron tanto iniciativa como necesidad, aunque recién al filo del primer tiempo los premios tuvieron su lugar. Después de errar un mano a mano imperdonable, Fernando Zampedri hizo su séptimo en 2020 -solo está por debajo de Luciano Aued- tras un centro de Raimundo Rebolledo que pivoteó César Pinares, el mismo que concretó la salida de Valber Huerta y posterior filtración del Luli superándolo de aire a Vanderlei para luego definir a arco vacío con su cabeza. De fútbol total, el formado y llegado desde Colo Colo se la levantó al superado meta.

De todas maneras este bicampeón chileno es completo de atrás para adelante. Huerta las comienza todas desde el fondo, Saavedra evita el descuento jugándose la vida en la faceta defensiva, Lanaro exprime su experiencia y Catuto se afirma después de partir entre complicaciones a espaldas de Luis Orejuela, que intentó sacar ventajas y lo logró apenas en los primeros minutos.

El Chapa está un paso por sobre el resto de sus compañeros porque está en la faceta que te imagines. Cubre su costado, patea al palo, despeja del fondo, ataca en el centro, marca perfecto los relevos con Lezcano, da el pase simple y no toma riesgos. Por tanto y más es el líder y se acomoda su jineta a cada tanto. Es, sin dudas, la figura providencial del cuarto festejo de la UC sobre Gremio, que ganó dos (hay un empate en el historial de 7 cruces por torneos oficiales de Conmebol). Una paternidad que Renato Gaúcho se la ha sufrido toda: perdió aquellos 4 y este miércoles el marcador pudo ser todavía más expresivo.

En las orillas Lezcano y Puch hacen el trabajo más sucio, el de mantener las acciones más lejos que nunca de Dituro, el verdadero espectador a falta de público en las tribunas del San Carlos. Comando encima lo saca del partido a David Braz, que lo patea cuando le ganaba en carrera. Zampedri, además del gol, estuvo peleado con el arco pero siempre presente en las finalizaciones. Sí: se perdió las más sencillas y concretó -también con clase- la que atraía más dificultad en espacios reducidos. Lo más notable es que este once no se toca. Y prácticamente no necesita retoques. Holan recién miró a sus alternativas cuando restaban siete por jugar y acumuló toneladas de ilusión internacional justo después de opacar cualquier duda en el torneo local que lidera con distancia excesiva.