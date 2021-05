EFE

Dos tiros en los palos y dos balones sacados en la línea por un central de Santa Fe consumaron la eliminación del Junior de Barranquilla de la Copa Libertadores en el duelo colombiano de la última jornada del Grupo D que terminó 0-0.



El partido se disputó en el estadio Bellavista de la ciudad ecuatoriana de Ambato por las protestas en Colombia y allí el conjunto rojiblanco no pudo de pasar del empate, por lo que quedó, con siete puntos, a dos unidades de River Plate que cayó 1-3 con Fluminense, líder con 11 enteros.



Con este resultado, los barranquilleros jugarán la Copa Sudamericana.

El 'Tiburón' sufrió los primeros minutos del partido ante un rival que, a pesar de que no estaba jugándose nada, salió a presionar con agresividad e incomodó a los barranquilleros, dirigidos por Amaranto Perea.



El equipo bogotano trató de hacer daño por las bandas con las proyecciones de los laterales Alexander Porras y Carlos Arboleda, que fueron un dolor de cabeza constante para los defensores contrincantes.



Sin embargo, el equipo rojiblanco empezó a reaccionar tímidamente y tuvo la primera oportunidad de anotar al minuto 15 con un tiro libre cobrado por el portero uruguayo Sebastián Viera que se estrelló en el horizontal.

El Junior siguió acercándose con peligro al arco de Leandro Castellanos bajo el liderazgo de Freddy Hinestroza, que comenzó a filtrar pases profundos para un escurridizo Miguel Borja que, pese a ser el goleador del equipo, no estuvo preciso de cara a puerta.



Justamente en un contragolpe liderado por Hinestroza al 33, Borja estuvo a punto de anotar en un mano a mano en el que sacó un remate que despejó en la línea el central Alejandro Morález.



El 'Tiburón' estrelló otro balón en el palo al minuto 44 con un remate de media distancia del lateral derecho Fabián Viáfara.



En la etapa complementaria, el Santa Fe, liderado por Kelvin Osorio, volvió a tomar aire y atacó a un conjunto barranquillero que sufrió al no encontrar ni el balón ni espacios para hacer daño en terreno contrario.



No obstante, el equipo de Perea estuvo cerca de abrir el marcador con otro balón profundo de Hinestroza al 56 que le llegó al centrocampista Larry Vásquez, que en el área se deshizo de Castellanos pero se volvió a encontrar en la línea de fondo con Morález, el héroe de los bogotanos.



Con el paso de los minutos, el Junior perdió claridad y los bogotanos volvieron al ataque liderados por el habilidoso Jhon Arias por el costado izquierdo.



Al final Junior se lanzó con sus últimos impulsos al ataque, tuvo otra muy clara con un balón que Borja no pudo empujar solo bajo el arco, pero no pudo conseguir el triunfo que lo ponía en los octavos de final de la Copa Libertadores, por lo que tendrá que conformarse con la Sudamericana.