El argentino Jorge Sampaoli, nuevo entrenador del Flamengo, afirmó en su presentación que el equipo brasileño era su primera opción, por encima de otras ofertas de clubes europeos o de otros países.



"Para mí, era el plan A de elección, más allá de cualquier propuesta en Europa", dijo Sampaoli en su primera rueda de prensa como técnico del actual campeón de la Copa Libertadores.



Sampaoli explicó que eligió el Flamengo "por la calidad de los futbolistas" del plantel, que pueden servir a su propuesta futbolística.

🗣️El argentino Jorge Sampaoli, presentado en un Flamengo en horas bajas. 👇 pic.twitter.com/G1J3TsuvYh — EFE Deportes (@EFEdeportes) April 17, 2023



"El sistema está por debajo de la cultura futbolística, el Flamengo tiene calidad y está obligado a jugar con la bola. Si no hace eso fracasaré", comentó el técnico argentino.



El entrenador reconoció que "obviamente, el equipo no está bien", lo que llevó al cese de su predecesor, el portugués Vítor Pereira.



Prometió hacer un diagnóstico "rápido y certero" para preparar el equipo para competir en todos los torneos que está disputando, la liga brasileña, la Copa Libertadores y la Copa de Brasil.



Aseguró que no dará prioridad a ninguna competición y dijo que tratará de ganar en todos los partidos, porque "lo más importante es el escudo, la camiseta".



También respondió a preguntas sobre algunos jugadores de su nuevo equipo, entre ellos Arturo Vidal, sobre quien dijo que tiene "muy buena relación" desde su etapa al frente de la selección chilena.

Nosso novo comandante foi apresentado nesta segunda (17), no Ninho do Urubu! Vamos com tudo Sampaoli! 🇦🇷🔴⚫ #VamosFlamengo



📸: Gilvan de Souza /CRF pic.twitter.com/Qox76nAajf — Flamengo (@Flamengo) April 17, 2023

Asimismo, mostró confianza en que Pedro y Gabigol puedan jugar juntos en la delantera, como ya lo hicieron "muy bien" en la época del técnico Dorival Júnior.



Sampaoli, que en Brasil ya ha dirigido clubes como Santos (2019) y Atlético Mineiro (2020), asume el Flamengo después de la destitución de Vítor Pereira.



Con el técnico portugués, el Flamengo fue eliminado en el Mundial de Clubes, perdió las recopas Sudamericana y de Brasil y la semana pasada fue goleado por 4-1 en la final del Campeonato Carioca (4-1) ante el Fluminense.



El debut de Sampaoli se producirá el próximo miércoles en la Copa Libertadores, torneo en el que los brasileños recibirán al Ñublense chileno en el estadio Maracaná.