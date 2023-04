EFE

Boca Juniors hizo oficial el fichaje de Jorge Almirón, ex técnico de Lanús y del Elche, entre otros clubes, después de varias jornadas de especulación y de que este domingo presenciase en un palco de La Bombonera la derrota de su nuevo equipo ante Colón por 1-2.



"Jorge Almirón, bienvenido a casa", publicó el equipo porteño en su cuenta oficial de Twitter, en donde difundió varias imágenes del técnico bonaerense dirigiendo su primer entrenamiento.



Almirón aterriza en el Xeneize en sustitución de Hugo Ibarra, quien fue despedido el 28 de marzo, y con el principal objetivo de lograr la séptima Copa Libertadores en la historia de Boca, que no gana desde 2007 -ante el Gremio brasileño- y cuya final no juega desde 2018, cuando cayó en Madrid ante River Plate.

El técnico, de 51 años, que ya empezó a trabajar con los que serán sus nuevos jugadores, será presentado este lunes a las 17.00 horas (20.00 GMT) y este miércoles deberá afrontar su primer duelo liguero, cuando visite a San Lorenzo.



Boca afronta una crisis de juego y resultados, que desembocó en el cese de Ibarra y que tiene al equipo de La Ribera en la duodécima posición de la tabla, con 14 puntos, diez menos que el líder y eterno rival, River Plate.



El fichaje de Almirón fue adelantado días atrás por varios medios locales sin que el club ofreciese una versión oficial hasta este lunes y después de que el primer nombre al que aspiró, Gerardo 'Tata' Martino, dijera que no.



En la lista de posibles candidatos, otros viejos conocidos del fútbol nacional e internacional, como los argentinos José Pekerman y Carlos Bianchi o el uruguayo Alexander Medina, también saltaron a la palestra.



Tras casi 20 años como centrocampista en equipos de Argentina, Chile y México, Almirón inició su carrera como entrenador en este último país, donde había jugado durante 13 temporadas.

🔝🏆 ¡@BocaJrsOficial tiene nuevo entrenador!



En su historial como técnico, figuran los mexicanos Dorados, Veracruz, Tijuana y Correcaminos, los argentinos Defensa y Justicia, Godoy Cruz, Lanús, San Lorenzo e Independiente, el español Elche, el colombiano Atlético Nacional y el saudí Al-Shabab.



Sin duda, su etapa más destacada fue la vivida en el Lanús, con el que ganó tres títulos locales en 2016 y alcanzó la final de la Copa Libertadores de 2017, que su equipo perdió ante el Gremio.



Su llegada acaba con la interinidad de Mariano Herrón, quien dirigió al equipo auriazul en tres partidos, incluido el debut en la Copa Libertadores 2023 contra el Monagas venezolano (0-0).