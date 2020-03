EFE

El Internacional brasileño, con un doblete de Paolo Guerrero y un gol más de Marcos Gilherme en apenas nueve minutos, inició su andadura en el Grupo E de la Copa Libertadores con una victoria por 3-0 ante una Universidad Católica de Chile que bajó los brazos en la segunda mitad.



El delantero peruano anotó de falta directa desviada por un rival en el minuto 62 y repitió 5 después para certificar los primeros tres puntos para el conjunto dirigido por el argentino Eduardo Coudet, que viene de la fase previa.

🇧🇷🔥 ¡Final! ¡Triunfo en casa de @SCInternacional!



⚽️ Goleó 3-0 a @CruzadosSADP en el Estadio Beira-Rio de Porto Alegre.



🏆 Primera fecha del Grupo E. pic.twitter.com/vUcw24McGo — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) March 4, 2020

A pase de Guerrero, Marcos Guilherme cerró el marcador en el 71 frente al campeón chileno del 2019, que siempre se conformó con el empate y al final salió esquilmado del estadio Beira Rio, de Porto Alegre.



El cuadro colorado dominó prácticamente todo el encuentro y desperdició numerosas oportunidades hasta que Guerrero, a sus 36 años, destapó el tarro de las esencias a media hora para el final.



Universidad Católica terminó jugando con diez desde el 77 por expulsión de Valber Huerta.



Inter es líder provisional del Grupo E a falta del resultado entre América de Cali y Gremio.

¡¡¡Doblete de Paolo Guerrero!!!



El goleador peruano lleva los 2 goles para Internacional ante Universidad Católica 🔝 pic.twitter.com/cEHlL0Uj4r — beIN SPORTS Español (@ESbeINSPORTS) March 3, 2020

El partido empezó con una intensidad impropia para un estreno de Libertadores, en el que los equipos suelen tener más miedo de los errores propios que de los aciertos del rival.



Internacional y Universidad Católica protagonizaron unos primeros minutos a tumba abierta, sin conservadurismos. Los dos al ataque.



Thiago Galhardo se convirtió en uno de los jugadores más peligrosos para Internacional. El mediapunta casi marca de tacón a centro raso de Rodinei.



Antes, Marcos Guilherme erró un mano a mano con todo a favor para adelantar a los colorados. Boschilia tampoco acertó en otra jugada franca para abrir el marcador.



El cuadro de Ariel Holan dio el susto en dos regalos del central de Bruno Fuchs, aunque la mejor oportunidad vino de las botas de Munder, que inició y completó un contragolpe con un zapatazo con la zurda que se marchó desviado.



Pero los cruzados no consiguieron mantener la intensidad inicial y comenzaron a cometer errores de bulto en la salida del balón. Uno de Fuenzalida no lo convirtió Guerrero por poco.



En el segundo tiempo, el Inter amplió su dominio, pero faltaba lo más importante: el gol.



Thiago Galhardo perdió otra doble oportunidad clarísima para el desespero de la afición. Tuvo que aparecer el Guerrero salvador para decantar el encuentro.



El portero del equipo chileno sería protagonista en el segundo tanto del Inter y en la cuenta particular de Guerrero. Mala salida, Galhardo recupera y sirve para el peruano, que finaliza con un disparo ajustado.



Con el equipo chileno completamente grogui, el capitán de la selección peruana aún firmaría la asistencia para que Marcos Guilherme marcara a placer el tercero y definitivo.



La impotencia de verse goleado hizo que Valber Huerta recibiera tarjeta roja tras derribar a Galhardo cuando este ya enfilaba solo rumbo al área.