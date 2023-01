EFE

El veterano delantero peruano Paolo Guerrero declaró que pretende "hacer historia" en el Racing de Avellaneda, el equipo argentino que acaba de ficharle tras 10 años en la Liga de Brasil y después de triunfar en el fútbol alemán.



"Mi sueño es hacer historia aquí, en este club tan grande y yo voy a dar todo lo mejor de mí; empeñarme para surgir, para demostrar y conseguir algo importante", afirmó el ariete nacido en Chorrillos (Perú) hace 39 años durante su presentación en la sala de prensa del Estadio Presidente Perón, conocido popularmente como El Cilindro de Avellaneda (provincia de Buenos Aires).



El 'Depredador' reconoció que su aspiración es ganar la Copa Libertadores, que sería la primera para él y la segunda en la historia de Racing, tras la lograda en 1967 contra el Nacional uruguayo.

🎙️ "Soy delantero. Y por eso mi tarea es hacer goles. Quiero darle mi mayor aporte a Racing".



Todos los testimonios de Paolo Guerrero en la conferencia de prensa en nuestro YouTube.



👉🏻 https://t.co/Ybfz3YL0iq pic.twitter.com/zHM61PGJLF — Racing Club (@RacingClub) January 26, 2023

"Es mi mayor objetivo y el objetivo del club y de todos los clubes de Sudamérica, con seguridad", afirmó Guerrero, quien se preguntó, con ese horizonte deportivo y con la historia de Racing, club que este año cumple 120 años de su fundación, "a qué jugador no le motiva eso".



El máximo goleador histórico de la selección peruana dijo estar enfocado en su recuperación física, ya que el estado de su rodilla derecha le hizo permanecer mucho tiempo inactivo y no poder desarrollar su instinto de goleador.



"Ahora toca mi parte, ponerme a punto para volver a jugar cuanto antes. Para esta semana (la Liga argentina comienza este fin de semana) no creo que esté. Estoy trabajando en la parte de fuerza, de gimnasio y espero (estar para) la próxima", comentó Guerrero.



El experimentado jugador afirmó que quería aportar su "granito de arena" y "hacer la mayor cantidad de goles posible", especialmente "cuando lleguen las oportunidades, no errar".

🗣️ "Racing es un equipo que viene se salir campeón y pelea en los primeros planos. Además, ya habían pensado en mí en su momento y eso representó una satisfacción y, al mismo tiempo, un desafío a la hora de decidirme" 🎙️#GuerreroEnConferencia — Racing Club (@RacingClub) January 26, 2023

En la Academia, Guerrero lucirá el dorsal 22, que también vistió el ex del Zaragoza Diego Milito, auténtico ídolo de la afición de Racing, donde jugó entre 1999 y 2004 y, después, entre 2014 y 2016, cuando se retiró.



A este respecto, el delantero peruano comentó que lo vestirá "con mucho orgullo".



El máximo goleador histórico de la selección franjirroja firmó este miércoles un contrato para jugar en la 'Academia', equipo que dirige el exinternacional argentino y ex jugador del Real Madrid Fernando Gago, hasta diciembre de 2023.