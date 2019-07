FIM DE JOGO: #Grêmio 2x0 @Libertad_Guma

Com um jogador a menos desde o início do segundo tempo, vencemos a primeira partida das oitavas com gols de D. Tardelli e D. Braz! Na próxima quinta, voltamos a enfrentar o Libertad.

🇪🇪💪🏼🏆🏆🏆 #GRExLIB #Libertadores2019 #PuroSentimento pic.twitter.com/B5Vh65voTr