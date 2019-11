EFE

El seleccionador de Perú, Ricardo Gareca, avaló la posible llegada al Boca Juniors del delantero peruano Paolo Guerrero y aseguró que encajaría muy bien en el club argentino.



Gareca, que jugó en Boca entre finales de los años 70 e inicios de los 80, confesó en conferencia de prensa que desde Boca lo contactaron en los días previos para preguntarle por Guerrero, aunque precisó que no fue para conocer sus aspectos futbolísticos, "que ya todos conocen", sino para conocer detalles personales.

"A mí me gustaría que Paolo milite en la liga argentina. Se le acomodaría a él y mantendría el nivel competitivo en un club como Boca, con una historia incluso mucho más rica, porque es de los mejores del mundo", recordó Gareca.



"Ya es decisión de él, pero yo creo que encajaría sin ningún tipo de problema", añadió el técnico argentino sobre el capitán y máximo goleador histórico de la selección peruana, que actualmente juega en el Internacional de Porto Alegre, de Brasil.



Gareca consideró, además, que el fútbol argentino no es tan diferente al brasileño porque, según dijo, las ligas de ambos países son competitivas, intensas y muy parejas.



La única diferencia que destacó el seleccionador de Perú es que en los partidos en la liga brasileña hay mayor "cantidad de partidos seguidos".



"No para nunca, hay muy pocos entrenamientos y solo se trata de cuidar a los jugadores para que puedan rendir bien en el siguiente partido", apuntó Gareca.



"Creo que incluso eso le vendría bien a Paolo, que tendrá la posibilidad de prepararse mejor para cada partido. Se va a adaptar sin problema", agregó.



Gareca consideró que Guerrero, de 35 años, está en una etapa de su carrera donde debe seguir poniéndose metas y tratar de cumplir esos objetivos para mantenerse al máximo nivel.



"Creo que está en condiciones de hacerlo. En la medida que se crea competitivo, se sentirá beneficiado él y todos nosotros. Son desafíos que lógicamente vienen con el correr del tiempo, pero de acuerdo al conocimiento que tenemos de él, va a ir a por más", sentenció.



El interés de Boca Juniors en Guerrero está vinculado a la posible entrada del exfutbolista Juan Román Riquelme como vicepresidente del Xeneize en las elecciones que se celebran este fin de semana.



Preguntado la pasada semana por el peruano, Riquelme afirmó que "todos los equipos quisieran tener a un jugador como Paolo Guerrero", con el que mantiene contacto directo.