EFE

Estudiantes de La Plata goleó por 3-0 a Fortaleza y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores, instancia en la que tendrá otro rival brasileño, Athletico Paranaense.



La clasificación de la formación argentina quedó consolidada tras un empate 1-1 en el partido de ida jugado en Recife.



Impulsado por su público, que colmó las tribunas del Estadio Uno Jorge Luis Hirschi, 'el Pincha' se impuso con un doblete de Manuel Castro y un tanto de Franco Zapiola, ante un rival que jugó con diez jugadores desde el minuto 22 por la expulsión de Yago Pikachu.

Estudiantes es el tercer equipos argentino que disputará los cuartos de final junto con Vélez y Talleres de Córdoba, que eliminaron respectivamente a River Plate y Colón de Santa Fe.



El comienzo del partido fue a pura emoción para Estudiantes porque en el minuto 9 de juego Manuel Castro conectó de cabeza un centro para dejar sin reacción posible al portero Marcelo Boeck y decretar la apertura del tanteador.

¡GOOOOL DE ESTUDIANTES!⚽️🔥



Manuel Castro pone el 1-0 para los de casa



🍿 No te pierdas el 🇦🇷 Estudiantes vs. Fortaleza 🇧🇷 por la vuelta de los octavos de final en vivo por beIN SPORTS Ñ.



— beIN SPORTS Español (@ESbeINSPORTS) July 8, 2022

Apenas unos minutos después, más precisamente en el 22 el árbitro uruguayo Esteban Ostojich expulsó a Yago Pikachu por una dura entrada sobre Mauro Boselli, tras un llamado desde el VAR.También con el uso de la herramienta tecnológica, el juez del partido invalidó un gol de Agustín Rogel de cabeza tras centro de Fernando Zuqui por una posición adelantada de Fabián Noguera, antes que el defensa central conectara a la red.



Sin embargo, el ‘Pincha’ que sueña con sumar un trofeo continental más a sus vitrinas tras el último obtenido en 2009, no se dejó conformar por la ventaja mínima en el marcador y en el minuto 47 Manuel Castro con una palomita perfecta conectó otra vez de cabeza un centro preciso y volvió a transformar en estéril la estirada de Boeck.

¡GOOOL DE ESTUDIANTES!



Doblete de Manuel Castro y los locales ya ganan 2-0



🍿 No te pierdas el 🇦🇷 Estudiantes vs. Fortaleza 🇧🇷 por la vuelta de los octavos de final en vivo por beIN SPORTS Ñ.



— beIN SPORTS Español (@ESbeINSPORTS) July 8, 2022



El equipo de Ricardo Zielinski no se contentó con esta ventaja y fue en búsqueda de la tercera conquista que la logró en el minuto 57 luego de una mala salida del portero que equivocó un pase y le dejó el balón de frente a Franco Zapiola que definió con frialdad y precisión para poner cifras finales al gran triunfo de Estudiantes.



El resto del tiempo estuvo marcado por un equipo local que manejaba el balón pero no aceleraba para alcanzar el cuarto gol y un conjunto visitante que entre la rotación del banquillo no encontraba sintonía fina para buscar el descuento.

¡GOOOL DE ESTUDIANTES!



Franco Zapiola pone el 3-0 para los de casa



🍿 No te pierdas el 🇦🇷 Estudiantes vs. Fortaleza 🇧🇷 por la vuelta de los octavos de final en vivo por beIN SPORTS Ñ.



— beIN SPORTS Español (@ESbeINSPORTS) July 8, 2022

De esta manera, Estudiantes avanzó a los cuartos de final de esta edición 2022 de la Copa Libertadores donde se medirá con Athletico Paranaense, que eliminó a Libertad de Paraguay luego de igualar 1-1 en Asunción para un marcador global de 3-2 en su favor.