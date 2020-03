GOAL

El River muleto de Gallardo- pero sin Gallardo- sufrió una dura caída en su debut en la Copa Libertadores 2020 en la altura de Quito.

El Muñeco se decidió por un mix de juveniles y suplentes que no llegaron ni a completar el banco. Horas más tarde se confirmó su estado gripal y Matías Biscay emprendió el vuelo a la altura de Quito: una ciudad donde River no pudo ganar nunca en su historia.

El partido se presentaba como una oportunidad para varios jugadores que no suelen tener minutos, sin embargo, el colombiano Jorge Carrascal no pudo hacerse cargo del armado del juego, como muchos esperaban luego de sus buenas actuaciones mostradas para Colombia.

Lucas Pratto sigue desconcertado y el joven Julián Álvarez no aprovechó ninguna de las pocas pelotas claras que tuvo en el primer tiempo. Leonardo Ponzio no pudo hacer pie en el mediocapo -no había completado un tiempo entero en la Superliga- y esa falta de presencia se transmitió también entre los defensores de una defensa atada con alambres, donde Zucullini se transformó en un 6 improvisado.

River sufrió de pelota parada, una situación poco habitual en el "River titular" y Liga de Quito se aprovechó ante un rival completamente expuesto. Fue goleada 3 a 0 donde no faltó nada, inclusive Bologna resultó expulsado y le cobraron un dudoso penal a Zucullini.