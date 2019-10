🇪🇪😍 ¡La espera se termina! Comenzó la semana más esperada para @gremio: recibirá a @flamengo en la semifinal de la #Libertadores ⠀ #Gremio #PuroSentimento

A post shared by CONMEBOL Libertadores (@libertadores) on Sep 30, 2019 at 3:30pm PDT