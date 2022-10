EFE

El entrenador de Flamengo, Dorival Júnior, afirmó este viernes que llegar a una final de la Copa Libertadores "no tiene precio, y más aun enfrentando a Scolari", que fue su entrenador durante su etapa como jugador al que le guarda "un cariño especial".



El técnico de Flamengo se medirá con su referente, ahora en el banquillo de Athletico Paranaense, el rival de la final de la Copa Libertadores, este sábado en Guayaquil.



"Hace tiempo yo tengo a 'Felipao' como uno de los profesionales más victoriosos del mundo. Es una persona que merece todo nuestro respeto y tenemos que estar muy atentos a lo que pueda sucedery, advirtió Dorival en la rueda de prensa.



"Es una referencia para cualquiera. Tiempo atrás fue mi entrenador y le tengo mucho cariño y respeto. No sé lo difícil que va a ser vivir ese momento", admitió el entrenador de Flamengo al recordar que en 1993 ambos coincidieron en Gremio.



Mientras Scolari tiene al alcance ganar la Copa Libertadores por tercera vez, es la primera vez que Dorival está en esta tesitura.



Preguntado por si lo considera el partido más importante de su carrera, el técnico de Flamengo indicó que sin duda esta final es trascendental, pero reconoció que cada paso en su carrera tiene un gran valor sentimental para él, incluso si esos momentos no han venido acompañados de títulos.



Por ejemplo, recordó que él fue el técnico del equipo carioca que puso las bases para la época exitosa que está viviendo en los últimos años.



Dorival se retrotrajo a 2018, cuando tomó la dirección dl Fla en la séptima posición de la liga de Brasil y logró que terminase esa temporada en la segunda posición, que dio el pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores de 2019, la misma que ganó por 2-1 en la histórica final con River Plate.



Respecto al equipo que formará ante Paranaense, el técnico afirmó que llega con prácticamente todos los jugadores disponibles, incluidos aquellos que presentaban molestias como el uruguayo Guillermo Varela y el centrocampista Thiago Maia, aunque sobre el chileno Arturo Vidal reconoció que guardarán mucha precaución.



En varias ocasiones reiteró que dará lo mejor de sí para conducir a Flamengo a la conquista del título y destacó que la preparación del equipo ha sido óptima para tener la mejor actuación posible ante un rival del que advirtió que deberán tener cuidado y paciencia porque anticipan que será un partido igualado.



Sobre su continuidad en el equipo rojinegro, dio muestras de que le gustaría seguir el próximo año, pero fue enfático al indicar que no ha pensado todavía en eso, ya que su mente está enfocada en esta final.