EFE

El equipo paraguayo Cerro Porteño consiguió su pase a los octavos de final de la Copa Libertadores pese a caer por 1-0 este miércoles ante su rival histórico, Olimpia, en un partido disputado en Asunción.



El clásico del fútbol guaraní, que esta vez tuvo como escenario el grupo G de la Libertadores, lo definió el delantero paraguayo Fernando Cardozo a favor del 'Decano'.



El resultado, sin embargo, no le alcanzó a los dirigidos por el exinternacional Julio Cáceres para clasificar a la siguiente ronda.



Los equipos de Asunción quedaron igualados en 8 unidades, pero un gol de diferencia le dio a Cerro Porteño el pase a los octavos.



A su vez, el club Franjeado disputará la siguiente ronda de la Copa Sudamericana por su tercer lugar en el grupo G.



Cardozo anotó para Olimpia al minuto 10, cuando definió a un costado del portero brasileño Jean.



Y aunque estuvo mayor tiempo en posesión del balón, no logró quebrar la defensa del dueño de casa.



En la segunda etapa, los orientados por Francisco "Chiqui" Arce inquietaron con sus remates el arco defendido por el uruguayo Gastón Olveira, apelando a la vieja fórmula del centro al área por los costados.



En esta jornada, el equipo de Barrio Obrero, que el domingo derrotó con un contundente 4-0 a Olimpia, apostó por el contragolpe, sin articular ninguna acción contundente de peligro.



La oportunidad más clara para Cerro Porteño llegó en el tiempo de descuento cuando fue sentenciado un penal a su favor.



No obstante, el argentino Claudio Aquino perdió la oportunidad de igualar al malograr un penal que atajó de forma providencial Olveira.



El partido se disputó en un estadio colmado por unas 40.000 espectadores bajo la tutela del árbitro brasileño Raphael Claus.



El grupo G cerró con el argentino Colón en primer lugar, con 10 puntos, escoltado por Cerro Porteño y Olimpia, ambos con ocho unidades, y Peñarol de último, con 7.