EFE

El Libertad paraguayo, con una sufrida remontada, derrotó este martes por 3-2 al Caracas y conservó el liderato del Grupo H de la Copa Libertadores con una puntuación ideal tras las primeras dos jornadas de la zona, formada además por el Boca Juniors y el Independiente Medellín.



Los goles del Libertad fueron obra de Carlos Ferreira (m.20 y 64) e Iván Franco (m.80), mientras para el Caracas anotaron Anderson Contreras (m.27) y Alexis Blanco (m.44).



El encuentro se disputó al filo de la suspensión de toda actividad pública masiva en el país establecida por el Gobierno paraguayo tras confirmarse los primeros cinco casos de coronavirus y el riesgo de expansión del virus.



De trámite entretenido y abierto, el choque partió con el local dispuesto a arrinconar a su rival, motivado por el triunfo de visitante por 1-2 ante el colombiano Independiente Medellín.

Pero el Caracas no se dejó intimidar, consiguió imponer un cerrojo defensivo al juego asociado con el que el "gumarelo" trató de quebrar su última línea con el inacabable Oscar 'Tacuara' Cardozo como estilete.



Sin embargo, Cardozo no encontró los espacios ni la asistencia adecuada de los armadores Milesi o Villaba y sus corridas terminaban siempre entre los defensas centrales caraqueños.



Cuando consiguió equilibrar las acciones y protagonizar algunas llegadas a la portería local, el equipo rojinegro fue sorprendido por un contragolpe que fue aprovechado por Ferreira para anotar de cabeza (m.20).



El Caracas respondió poco después a través de un ataque gestado por el creativo Robert Hernández, que a esas alturas ya emergía como el motor del equipo, para culminar un punzante ataque que Anderson Contreras se encargó de sellar con el empate 1-1 (m.28).



Como el Caracas parecía infranqueable al ras de piso, el equipo de Ramón Díaz empleó el método que hace temible al fútbol guaraní, el juego aéreo.



Esta estrategia no dio frutos gracias al meta Cristian Flores, que paró dos cabezazos con destino a red de Cardozo, y fue la que en contrapartida sí permitió al Caracas adelantarse con un remate de cabeza de Alexis Blanco a la salida de saque de esquina (m.44).



Urgido por remontar el marcador, Díaz sacó del campo al lateral colombiano Daniel Bocanegra y apostó por el delantero Antonio Bareiro.



Así con más fuerza que técnica, el Libertad trasladó toda su artillería ofensiva sobre un Caracas tratando de defender la ventaja.



Finalmente, 'Tacuara' Cardozo ganó el pulso que a esas alturas ya tenía con el portero venezolano al bajar de cabeza un balón en el área para que Ferreira pusiera el empate (m.64) con un disparo colocado.



El Libertad mantuvo la presión e Iván Franco aprovechó un rebote del portero para sentenciar y anotar el 3-2 definitivo (m.80).