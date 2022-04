EFE

The Strongest empató por 1-1 al Caracas y el cuadro boliviano no logró salir de la cola del grupo B de la Copa Libertadores liderada por el Libertad de Paraguay.



En el minuto 34 el argentino Martin Prost abrió el marcador, mientras que el africano Samson Akinyoola anotó a favor de la escuadra visitante en la tercera fecha del grupo B de la Libertadores disputada en el estadio Hernando Siles de La Paz a más de 3.600 metros de altitud.

🔚🏆 ¡No se sacaron ventajas en La Paz!



⚽️ @ClubStrongest comenzó arriba en el marcador, pero @Caracas_FC lo empató sobre el final.



🤝 Fue 1-1 por el Grupo B de la CONMEBOL #Libertadores

El The Strongest, al mando del argentino Cristian Díaz, empezó este encuentro de forma ofensiva con varios remates al arco contrario del venezolano Alain Baroja, en especial llegadas del centrocampista uruguayo Rodrigo Amaral que no lograron ser efectivos.



Un claro intento de Amaral sucedió en el minuto 16 cuando el centrocampista remató con fuerza desde fuera del área hacia el arco de Baroja que logró detener el balón desde el costado izquierdo.



En tanto el equipo visitante, dirigido por Francesco Stifano, tampoco se quedó atrás y el contraataque no se dejó esperar con llegadas de los delanteros africanos Samson Akinyoola y Osei Bonsu.

⚽️👍 La bajó Enrique Triverio y facturó Martín Prost: la combinación entre los delanteros de @ClubStrongest para el gol ante @Caracas_FC. #GloriaEterna

En el minuto 34 del primer tiempo el cuadro boliviano logró abrir el marcador con un cabezazo del delantero argentino Enrique Triverio que terminó rematando su compatriota Martin Prost directo al arco de Venezuela.



El segundo tiempo estuvo marcado por la poca reacción ofensiva de Caracas y un mayor control del cuadro local.



El centrocampista argentino Luciano Ursino, Amaral y Prost fueron los que más se acercaron al arco de Baroja con algunos remates desde fuera del área.



En el minuto 82 Akinyoola logró igualar el marcador con un remate hacia el lateral derecho que se convirtió en gol.

🏆💥 ¡Samson Akinyoola! El futbolista de @Caracas_FC empató ante @ClubStrongest con este potente disparo sobre el final del encuentro. #GloriaEterna

Con este resultado, el grupo B es liderado por el Libertad de Paraguay con 7 puntos, le sigue el Athletico Paranaense con 4, mientras el Caracas está tercero con 2 unidades y el The Strongest en la cola con 2 puntos.



El martes el Libertad ganó por 1-0 al Athletico Paranaense logrando consolidar el liderato del grupo.



El The Strongest recibirá el próximo martes 3 de mayo al Athletico Paranaense en La Paz, mientras que el Caracas esperará en su cancha al líder Libertad en la cuarta fecha de la fase de grupos de este certamen internacional.