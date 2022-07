EFE

Boca Juniors destituyó al entrenador Sebastián Battaglia tras la eliminación en la Copa Libertadores y en medio de las críticas del técnico santafesino por la ausencia de incorporaciones en esta ventana de fichajes.



"El Club Atlético Boca Juniors comunica que Sebastián Battaglia deja de ser el entrenador del primer equipo de fútbol y le agradece su contribución a lo largo de este ciclo (...). Sebastián, Boca siempre será tu casa. Muchos éxitos en tu carrera", expresó el club 'xeneize' en un comunicado.



La destitución de Battaglia se produce después de que Boca cayese eliminado este martes en los octavos de final de la Copa Libertadores ante Corinthians.

Tras cosechar sendos empates sin goles tanto en el partido de ida como en el de vuelta, el 'Xeneize' fue derrotado por el equipo brasileño en la tanda de penaltis (5-6).



En la comparecencia de prensa posterior al partido, Battaglia lamentó la falta de refuerzos para afrontar la máxima competición de fútbol continental y apuntó indirectamente contra el consejo de fútbol de Boca.



"Seguramente debimos ser más agresivos en el mercado. Hay cuestiones que uno plantea y a partir de ahí se deberían resolver y no se resolvieron. Es más, se han ido muchachos que eran importantes, pero son situaciones que no las manejo yo", afirmó Battaglia.



El extécnico 'xeneize' matizó estas palabras al día siguiente, al subrayar que pedir fichajes "es una cosa lógica que cualquier entrenador hace".



"El entrenador de todo equipo suele pedir refuerzos y lugares que pueden potenciar al plantel y a los jugadores; ahora, si queremos dar vuelta, ya eso no es algo que a mí me incumbe. En cualquier club suceden este tipo de cosas, cuando se arranca una temporada y cuando alguien pide reforzar posiciones", aseveró Battaglia antes de dirigir su último entrenamiento en Boca.



Por el momento, la dirigencia del club porteño no ha anunciado su sustituto.



EL PASO DE BATTAGLIA POR BOCA



Battaglia, jugador más laureado en la historia de Boca con 17 campeonatos en su haber, llegó a los banquillos del 'Xeneize' el pasado 17 de agosto en reemplazo de Miguel Ángel Russo.



El entrenador santafesino estuvo al frente del combinado porteño un total de 55 partidos, con un saldo de 29 triunfos, 16 empates y 10 derrotas.



Durante su etapa como director técnico, Battaglia ganó dos títulos: la Copa Argentina en 2021 y la última Copa de la Liga Profesional.



En el momento de su destitución, Boca Juniors estaba en undécimo lugar de la Liga argentina tras seis jornadas disputadas.