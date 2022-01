EFE

Desde el final del 2021, cuando el regreso pasaba de ser de una ilusión a una posibilidad concreta, los hinchas de Boca se preparan para gritar los goles de Darío Benedetto, el jugador con el que el Consejo de Fútbol planea "romper el mercado" de verano del 2022, concretando la vuelta de quien fuera el último goleador que tuvo el equipo, hasta su salida a mediados del 2019, cuando fue adquirido por Olympique de Marsella.

Después de que el entrenador de Elche confirmara el fin de semana que el delantero tenía "una opción para salir en breve" y que Jorge Bermúdez adelantara que "falta el último paso", finalmente el propio Pipa confirmó su regreso al club de la Ribera: "Dije que iba a volver de una manera u otra y cumplí con mi palabra. Siempre voy a ser hincha y ahora se me da la oportunidad de volver como jugador al club que amo".

Este martes 18 de enero, Benedetto anunció en rueda de prensa su salida de Elche, club del que también es accionista minoritario y explicó: "Quiero buscar los minutos que en el Elche no tenía. Seguiré apoyando a la entidad desde el lugar que me ahora me toca. Me siento contento con este paso por el Elche, en el que he aprendido muchas cosas, y a la vez estoy contento por volver al club que amo".

Cerrada la etapa en el fútbol español, el atacante se subirá a un avión en la noche del miércoles y el jueves por la mañana llegará a Buenos Aires para hacer oficial su retorno a Boca.

¿Cuándo podría ser oficial la llegada del Pipa? Por lo pronto y confirmado por el Patrón Bermúdez, ya tiene el pasaje para volar desde España hacia Argentina el miércoles por la noche y el contrato se firmará una vez que termine de resolverse la compleja situación que envuelve a varios futbolistas y clubes, con un denominador común: Christian Bragarnik. Según trascendió, el Elche, donde juega desde mediados del 2021 y cuyo accionista es el empresario argentino, compraría la ficha del delantero para luego venderlo a Boca a cambio de la salida ya concretada de Lisandro López a Xolos de Tijuana, la de Walter Bou a Defensa y Justicia y que se condone la deuda de 2 millones de dólares por la transferencia de Iván Marcone al mencionado club español.

De esta manera, una vez que pise suelo argentino, se someterá a la revisión médica y ahí sí se realizará el anuncio con bombos y platillos, con la ilusión de un segundo ciclo igual al anterior en cuanto a lo personal, pero con la conquista de la Copa Libertadores que se negó en su primera etapa.

¿Por qué en La Bombonera lo esperan con los brazos abiertos? Jugó 76 partidos entre 2016 y 2019, en los que convirtió 45 goles, para un promedio de 0,60 por encuentro. Además, son recordados los tres en la serie de semifinales de la Copa Libertadores ante Palmeiras y dos más en la final ante River, aunque no terminó de la mejor manera y su gesto a Montiel luego del 1-0 parcial en Madrid se transformó en "meme".