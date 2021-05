GOAL

El camino de Boca en esta nueva edición de la Copa Libertadores 2021 había empezado demasiado bien, con los triunfos contra The Strongest -en la altura- y Santos -en la Bombonera- que lo depositaron en la cima del Grupo C. Sin embargo, el equipo de Miguel Ángel Russo no pudo consolidar el liderazgo ante el otro puntero, Barcelona SC, que en Guayaquil hizo lo justo y necesario para ganarle 1-0 al Xeneize y bajarlo de lo más alto.

Luego de un primer tiempo en el que no hubo situaciones de peligro en ninguna de las dos áreas, en el complemento todo cambió: el local empezó mejor y tras no poder aprovechar un par de chances claras, encontró la merecida ventaja. A los 61', tras una gran jugada colectiva, Carlos Garcés la empujó abajo del arco de Agustín Rossi para gritar el el gol de la victoria para Barcelona.

Con este resultado, los ecuatorianos son líderes de su zona con puntaje perfecto, seguidos por Boca (6 pts), Santos (3 pts) y The Strongest (0 pts).