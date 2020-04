EFE

El argentino Franco Armani, portero titular del River Plate y de la Albiceleste, se mostró confiado en que podrá retirarse en el Atlético Nacional, como prometió a sus aficionados en enero de 2018 cuando fue despedido en el estadio Atanasio Girardot con un sentido homenaje.



"Tengo ese pensamiento de poder retirarme en Nacional. Obviamente no lo puedo decir ahora porque la vida da muchas vueltas, el fútbol da muchas vueltas, es la realidad (...), pero la idea es esa", dijo el argentino en una conversación con un aficionado colombiano en "Instagram Live".



Armani jugó en el Atlético Nacional entre 2010 y 2017, años en los que levantó 13 títulos con el club 'Verdolaga', entre ellos la Copa Libertadores de 2016.





En enero de 2018, cuando fichó por el River Plate, fue despedido con un sentido homenaje, cánticos y lágrimas por más de 30.000 aficionados.



"No puedo ilusionar al hincha de esa manera y sé que de ese momento el hincha me está esperando que vuelva, por las palabras que dije", aseveró Armani, quien dijo que hará lo posible por cumplir su promesa de retirarse en el club colombiano.



Sin embargo, es consciente de que para volver al Atlético Nacional debe "estar en un nivel muy alto".



"Quiero seguir ganando cosas. Yo sé como es de exigente el hincha y debo estar en el nivel acorde de esa exigencia", aseveró.



Sus buenas actuaciones en Colombia le abrieron las puertas del River Plate, club al que llegó hace dos años, y de la selección de Argentina, con la que fue titular en el Mundial de Rusia 2018 y en la que no ha perdido el puesto desde entonces.



El guardameta de 33 años aseguró que está contento en el River Plate.



"En este momento estoy feliz en River. Primero por la gente, porque también lo tengo que valorar y lo tengo que decir, porque desde el primer día que llegué a River me recibieron de manera espectacular, y segundo porque estoy muy contento y muy orgulloso de tener el grupo que tengo en River", dijo.



"No tengo el apuro de irme de River (...) En este momento pienso en los dos años de contrato que me quedan en River, pienso en cumplirlos", añadió.



Sin embargo, Armani reconoció que "la idea del día de mañana" es irse "a vivir a Medellín", de donde es oriunda su esposa, Daniela Rendón.



En Atlético Nacional, además del título de la Copa Libertadores, Armani levantó la Recopa Sudamericana de 2017, seis ligas, tres copas Colombia y dos superligas, que lo consagraron como un ídolo del club verdolaga.