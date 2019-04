Miércoles de Copa Libertadores por beIN SPORTS

🇺🇾 Nacional vs. Zamora FC 🇻🇪

6PM ET / 3PM PT

beIN SPORTS CONNECT 4

El Nacional de Uruguay, segundo del Grupo E de la Copa Libertadores, buscará este miércoles como local dar un paso hacia los octavos de final ante un Zamora venezolano que se encuentra último y comprometido en sus aspiraciones.

Los tricolores, que llegan de caer 1-0 ante el Cerro Porteño, en la pasada fecha suman hasta el momento seis unidades y se encuentran tres por debajo de los paraguayos y tres por encima del Atlético Mineiro brasileño.

El Zamora, por su parte, suma tres derrotas en igual cantidad de encuentros disputados y sabe que una nueva caída equivaldría a decir adiós al torneo continental.

En la última fecha, los venezolanos perdieron 3-2 ante el Mineiro, que remontó el duelo en la segunda etapa luego de que el primer tiempo terminara con victoria 0-2 para los entrenados por José Alí Cañas.

Para el duelo que se disputará en el Gran Parque Central de Montevideo el entrenador del Nacional, Álvaro Gutiérrez, tiene todo el plantel a disposición.

En ese sentido, el portero panameño Luis Mejía, quien atajó en el último encuentro copero, y el delantero Sebastián Fernández podrían volver a la titularidad en lugar de Esteban Conde y de Rodrigo Amaral.

En el Zamora, el centrocampista Oscar Hernández, expulsado ante el Atlético Mineiro, no podrá ser de la partida y la principal opción para sustituirlo es José Soto, quien fue titular ante el Nacional en Venezuela.

En esa oportunidad, los uruguayos, que todavía eran entrenados por el argentino Eduardo Domínguez, se impusieron 0-1 gracias a un tanto de Gonzalo Bergessio.

En el otro duelo del grupo E, el Cerro Porteño recibirá al Mineiro.

🇧🇷 Cruzeiro vs. Huracán 🇦🇷

6PM ET / 3PM PT

📺 beIN SPORTS USA & beIN SPORTS CONNECT 5

El Cruzeiro brasileño, con todos sus titulares a disposición, pretende lograr una victoria este miércoles en casa sobre un amenazado Huracán argentino para garantizar la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores.



El conjunto azul de la ciudad de Belo Horizonte lidera con amplia ventaja el Grupo B de la Libertadores, con 9 puntos tras tres victorias consecutivas, por lo que tan solo necesita de un nuevo triunfo para garantizar matemáticamente su clasificación.



El Huracán, en cambio, es el último de la llave con un solo punto y una nueva derrota en la cuarta jornada prácticamente lo dejará sin opciones de avanzar. Ello debido a que el Deportivo Lara venezolano, segundo con 4 puntos, y el Emelec ecuatoriano, tercero con 2, se miden el jueves en Guayaquil interesados en tres puntos que les permitan escoltar al Cruzeiro.



El invicto Cruzeiro es actualmente el dueño de la segunda mejor campaña en la fase de grupos de la Libertadores y una victoria sobre el Huracán en el estadio Minierao de Belo Horizonte pude mejorar aún más su posición y dejarlo en ventaja para las próximas fases.



Además de garantizar la clasificación, un triunfo, dependiendo del resultado del Lara, puede darle automáticamente el primer lugar del Grupo B al Cruzeiro con dos jornadas de anticipación.



Además le permitirá igualar las marcas de las campañas de 1967 y 2001, cuando consiguió cuatro victorias consecutivas en sus primeros partidos por la Libertadores.



El club brasileño también aspira a elevar su actual invicto, de nueve victorias consecutivas, para animarse aún más para la final del campeonato regional del estado de Minas Gerais, cuyo título definirá con su eterno rival Atlético Mineiro en partidos de ida y vuelta los dos próximos domingos.



El técnico del Cruzeiro, Mano Menezes, podrá contar con todos sus titulares, incluyendo el creativo Thiago Neves, que fue reservado en el último partido por el Campeonato Mineiro por una lesión en la pantorrilla derecha pero al que los médicos ya liberaron.



El Huracán, por el contrario, viene de una campaña desastrosa este año, en la que ha perdido ocho de los 14 partidos disputados. El Globo sólo cuenta con dos victorias en la actual temporada, la última de las cuales, el 2-0 sobre el Atlético Tucumán por el Campeonato Argentino, le permitió poner fin a una serie de ocho partidos sin resultados positivos.



El Huracán no pasa por un buen momento desde que Gustavo Alfaro decidió aceptar una propuesta para reforzar el Boca Juniors. La llegada del técnico Antonio Mohamed, pese a ser considerado un ídolo en el club, no ha ayudado a la recuperación.



Para colmo de sus males, el Comité de Disciplina de la Superliga argentina castigó al club el lunes con la pérdida de seis puntos y la imposibilidad de fichar jugadores en el próximo mercado de pases por "irregularidades" en los pagos, lo que deja al Huracán provisionalmente fuera de los puestos de clasificación para la Sudamericana de 2020.



En medio de esa crisis y esa presión, el Huracán tiene la obligación de derrotar al líder en el difícil fortín del Mineirao para no quedar por fuera de la Libertadores. Y sus jugadores confían en la hazaña.



"Nuestro objetivo es clasificar a octavos en la copa, y el miércoles es el día para dar el primer paso. Va a ser un rival muy difícil: el puntero del grupo, ellos de local, va a estar complicado, pero no es imposible", afirmó Saúl Salcedo.

#Huracán 🎈📹 “Nuestro objetivo es clasificar a Octavos en la Copa”@saulsalcedo21 pasó por #HuracánTV tras la victoria en el Palacio Ducó 👇https://t.co/kHaXYDzLni pic.twitter.com/HJ8pyfb85b — CA Huracán (@CAHuracan) April 9, 2019

🇵🇪 Sporting Cristal vs. Univ. de Concepción 🇨🇱

6PM ET / 3PM PT

📺 beIN SPORTS en Español & beIN SPORTS CONNECT 6

El Sporting Cristal peruano y la Universidad de Concepción de Chile se enfrentarán este miércoles en la cuarta jornada del Grupo C de la Copa Libertadores con la obligación de los locales de conseguir su primera victoria para no quedar al borde de la eliminación.



Una nueva derrota en el torneo continental puede dejar al equipo peruano eliminado si va acompañada de un triunfo del Olimpia frente al Godoy Cruz en el otro enfrentamiento del grupo.



El Cristal es el colista con un punto en las tres primeras jornadas gracias a su empate con el Godoy Cruz argentino, mientras que la 'U' de Concepción es segunda, igualada a 5 puntos con el Olimpia paraguayo.



El equipo limeño que dirige el técnico argentino Claudio Vivas intentará resarcirse de la última derrota sufrida la pasada semana frente al Olimpia, donde cayó por 0-3.



Además afrontará la visita del cuadro chileno tras sufrir su primera derrota en el Torneo Apertura de la liga peruana, en la que el pasado fin de semana perdió por 2-0 en su visita al Ayacucho.



La visita de la Universidad de Concepción a Lima puede suponer el reencuentro del experimentado centrocampista peruano Josepmir Ballón con la afición del Cristal, en el que militó cuatro temporadas, entre 2015 y 2018.



Los dirigidos por el entrenador Francisco Bozán intentarán sacar un nuevo triunfo frente al Sporting Cristal como el que ya consiguieron en la primera jornada de la fase de grupos, en la que ganaron al equipo peruano por 5-4 en un partido alocado que se definió en los minutos finales.



A su llegada al Perú, el técnico del cuadro 'Campanil' resaltó que el Sporting Cristal, pese a sus últimos resultados, "sigue siendo un equipo competitivo".



"Contra nosotros lo demostró y también contra Godoy Cruz. El partido contra Olimpia no lo termina demostrando del todo hasta que le hacen el primer gol", señaló Bozán.

Hoy más que nunca debemos estar unidos, jugadores e hinchas, para sacar a relucir la unión y el sentimiento que nos caracteriza.



El miércoles necesitamos del aliento de todos, juntos seamos uno solo.



¡Fuerza Cristal!#LaRazaCeleste #SiempreContigo pic.twitter.com/vHvAai8DqN — Sporting Cristal (@ClubSCristal) April 9, 2019

🇵🇾 Cerro Porteño vs. Atlético Mineiro 🇧🇷

6PM ET / 3PM PT

beIN SPORTS CONNECT 7

Cerro Porteño tratará de lograr una victoria en casa este miércoles ante el Atlético Mineiro que le permita clasificarse matemáticamente para los octavos de final de la Copa Libertadores, ya que si suma los tres puntos tendría una plaza garantizada entre los dos mejores equipos del grupo E.



El conjunto paraguayo es líder del grupo con 9 unidades, después de haber completado un pleno de victorias en los tres primeros encuentros ante el Zamora de Venezuela, el Nacional de Uruguay y el Atlético Mineiro brasileño.



Por su parte, el equipo de Belo Horizonte necesita un triunfo para no descolgarse de la lucha por la clasificación ya que actualmente ocupa la tercera posición del cuadro con 3 puntos, por detrás de Nacional.



El Ciclón de Barrio Obrero tratará de reeditar el resultado del encuentro de ida en el Estadio Mineirão que se saldó con una victoria por 0-1, gracias a un gol del delantero Diego Churín.



La única duda del técnico español Fernando Jubero para el partido es la participación del lateral izquierdo Santiago Arzamendia que sufrió una lesión muscular que le ha impedido jugar los últimos encuentros de liga.



El entrenador dio descanso en su último partido del Apertura a algunos jugadores como Fernando Amorebieta, Federico 'Pachi' Carrizo o Nelson Haedo para que lleguen en buenas condiciones al encuentro de la Libertadores.



Por su parte, el equipo de Belo Horizonte, que todavía no ha comenzado a disputar la liga brasileña, cuenta con un mayor descanso para afrontar el importante encuentro continental.



Los de Levir Culpi se encomendarán al buen estado de forma del veterano delantero Ricardo Oliveira que ya ha visto puerta en cuatro ocasiones en lo que va de la Copa Libertadores.

Estos son los jugadores convocados por el Míster @FernandoJubero para defender la camiseta del Club Más Popular del Paraguay en una nueva noche Copa @Libertadores ⚽️



¡Vamos Ciclón! 🌪️#LaVidaPorLosColores 🔵🔴#CCPCAM pic.twitter.com/H472MibYgH — Club Cerro Porteño (@CCP1912oficial) April 9, 2019

🇧🇷 Gremio vs. Rosario Central 🇦🇷

8:15PM ET / 5:15PM PT

beIN SPORTS CONNECT 8

Un Gremio confiado tras clasificarse para la final del Campeonato regional, recibirá este miércoles en el Arena de Porto Alegre a un Rosario Central argentino debilitado y que, al igual que su contrincante, corre el riesgo de caer eliminado para la cuarta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores.



El Gremio, que apenas suma un punto después de tres partidos en la Libertadores, se ubica en el tercer lugar de la tabla en el grupo H, una situación similar a la del club argentino.



Aunque el triunfo por 3-0 frente al Sao Luiz en el torneo regional brasileño devolvió la confianza a los jugadores, las cosas tampoco están fáciles para el equipo de Renato Gaúcho.



El paraguayo Libertad lidera la tabla con 9 puntos, seguido del chileno Universidad Católica con 6. Gremio iguala en puntos con Rosario, pero se ubica tercero con ventaja por saldo de goles.



Para seguir con opciones de avanzar, el club brasileño necesita ganarle al Rosario y vencer en los otros dos partidos de la fase de grupos. Además de rezar para que el chileno Universidad Católica no derrote al paraguayo Libertad en medio de la semana.



Entre los posibles jugadores está el recién llegado Diego Tardelli, que se estrenó en el juego contra el Sao Luiz y fue autor de uno de los tres goles que le dieron el triunfo al Gremio.



El delantero es la principal adquisición del club brasileño para esta temporada.



Matheus Henríquez, quien también estará en la titular, se mostró esperanzado para el partido del miércoles.



"Ahora estamos viviendo semanas de decisiones. Siempre he trabajado para estar a disposición, tanto en los buenos como en los malos momentos. Vamos a buscar la victoria el miércoles por la Libertadores", señaló el centrocampista en declaraciones a los medios.



Aunque el partido no se presenta fácil para ninguno de los dos clubes, el mayor riesgo está para el equipo argentino, que solo tiene un punto acumulado en la fase y se ubica de cuarto en el grupo.



El Rosario Central llegará a Brasil con un equipo alternativo, con el que buscará el triunfo tras la derrota que sufrió por 2-0 frente al Libertad el pasado jueves.



Con esa derrota, los argentinos dirigidos por Diego Cocca, que debutó en la competición continental en el partido de Paraguay, tienen complicado el paso a la siguiente ronda.



El Canalla tampoco ha tenido un buen desempeño en el Campeonato argentino y se ubica en el puesto 20 con 26 puntos, 31 menos que el Racing que lidera con 57.

Esta semana tenemos 🏆 @Libertadores. ¡Recibiremos a @CARCoficial en casa en el partido de vuelta por la fase de grupos! 💪 #VamosTricolor 🇪🇪



📸: Lucas Uebel / Grêmio FBPA pic.twitter.com/e34eC2Bf8v — Grêmio FBPA Español (@gremio_es) April 8, 2019

🇧🇷 Palmeiras vs. Atlético Junior 🇨🇴

8:15PM ET / 5:15PM PT

📺 beIN SPORTS USA & beIN SPORTS CONNECT 4

El Palmeiras brasileño recibe este miércoles al Junior colombiano en un partido por la cuarta fecha del Grupo F de la Copa Libertadores, que puede devolver al club verde al liderato del grupo, frente a un Junior que pretende evitar una eliminación anticipada.



Los brasileños llegan a este encuentro tras haber perdido en Buenos Aires el primer puesto en favor del San Lorenzo, que le ganó por 1-0 y que, aún invicto, se consolidó en el liderato.



El Palmeiras empezó la temporada con buenas sensaciones, pero estas se han visto interrumpidas en seco tras su sorprendente eliminación en las semifinales del Campeonato Paulista, el torneo más regional de Brasil, frente al Sao Paulo en la tanda de penaltis.



La intención ahora es pasar página de ese tropiezo y centrarse en uno de los objetivos de la presente campaña: la Libertadores.



La zona del campo que más preocupa en este momento al exseleccionador de la Canarinha es el ataque, pues ya son los tres los partidos consecutivos en los que el equipo no ha conseguido marcar un solo gol.



La situación de la club de Barranquilla es todavía más complicada. Depende de un triunfo para huir de la eliminación anticipada en la Libertadores, ya que suma tres derrotas en tres jornadas y lo más preocupante, ningún gol a favor.



Para el Junior las posibilidades de avanzar a los octavos de final pasan no solo por ganar todo lo que falta, sino esperar una compleja combinación de resultados de sus otros rivales.



El equipo yace en el fondo del Grupo F y este miércoles se enfrentará al verdugo que le venció a domicilio en la primera fecha.



El Palmeiras consiguió sus primeros tres puntos del torneo al vencer por 0-2 como visitante al Junior con anotaciones del extremo Gustavo Scarpa y del lateral Marcos Rocha.



En el estadio Metropolitano de Barranquilla, el equipo paulista fue letal en un partido cerrado en el que los colombianos tuvieron dificultades para crear opciones y desaprovecharon las pocas que generaron. El Junior intentará ahora como visitante darle la vuelta al marcador.



En caso de derrota del Palmeiras, el Melgar peruano, tercer clasificado con cuatro unidades, tiene posibilidades de acechar la segunda plaza si vence al San Lorenzo argentino.

🇨🇱 Univ. Católica vs. Libertad 🇵🇾

8:15PM ET / 5:15PM PT

beIN SPORTS CONNECT 5

El Libertad paraguayo visitará este miércoles a la Universidad Católica de Chile con la posibilidad de asegurar la clasificación para los octavos de final de la Copa Libertadores.



Los paraguayos lideran la tabla de posiciones del grupo H con 9 puntos, tres más que la UC y a mucha distancia del Gremio brasileño y el Rosario Central argentino, que tienen un punto.



Con estos números, si el Libertad gana el miércoles en Santiago logrará un billete a la fase final, pero si vence el conjunto chileno habrá un empate en el liderato a falta de dos jornadas para el final.



'El Gumarelo' toma como referencia el duelo del mes pasado en Asunción, en el que goleó a la UC por 4-1 en el primer partido de la fase de grupos.



El técnico argentino José Chamot recupera al veterano goleador Óscar Cardozo, que se perdió por acumulación de tarjetas amarillas el triunfo de la semana pasada ante el Rosario Central (2-0).



La única duda está en el arco, ya que Martín Silva, el titular habitual, se lesionó ante los argentinos y sigue con dolor en la espalda, por lo que Carlos Servín podría seguir reemplazándolo en el once.



En la Universidad Católica, algunas de sus principales figuras fueron suplentes el fin de semana pasado en el torneo local para llegar en plena forma al duelo con el Libertad.



La UC superó al Everton por 1-2 en la séptima jornada del campeonato chileno y el entrenador argentino Gustavo Quinteros dejó en el banquillo al arquero Matías Dituro y a los centrocampistas Luciano Aued, César Pinares y José Pedro Fuenzalida.



Otros titulares como los defensas Benjamín Kuscevic y Juan Cornejo, o los delanteros Edson Puch y Sebastián Sáez, no fueron ni convocados el fin de semana para centrarse en la Copa Libertadores.



En la tercera jornada del torneo continental, la UC superó la semana pasada al Gremio brasileño por 1-0 con un gol del argentino Sáez.

🇦🇷 Boca Juniors vs. J. Wilstermann 🇧🇴

8:15PM ET / 5:15PM PT

📺 beIN SPORTS en Español & beIN SPORTS CONNECT 6

Boca Juniors recibe este miércoles en la Bombonera al Jorge Wilstermann boliviano en la cuarta jornada del Grupo G de la Copa Libertadores con la necesidad de conseguir una victoria para evitar complicar su clasificación para los octavos de final.



El Atlético Paranaense lidera, con seis puntos, seguido por Boca Juniors y el Deportes Tolima colombiano, con cuatro unidades, y el Jorge Wilstermann, con dos.



El Xeneize viene de sufrir una dolorosa caída por 3-0 en la jornada pasada ante el Paranaense.



Por eso, el entrenador, Gustavo Alfaro, decidió preservar a los habituales titulares y puso un equipo alternativo este sábado ante Aldosivi (1-1).



Boca Juniors terminó tercero en la Superliga argentina con 51 puntos, a seis del campeón Racing Club.



Sin embargo, Alfaro tiene dudas para armar el equipo.



El colombiano Sebastián Villa y Cristian Pavón se dirimen el puesto de volante ofensivo por la derecha, mientras que por la izquierda jugarán Emanuel Reynoso o Mauro Zárate.



El único que no estará disponible es el ariete Ramón 'Wanchope' Ábila, ausente por lesión.



Por su parte, el Jorge Wilstermann, dirigido por el español Miguel Ángel Portugal, llega a este partido motivado por los buenos resultados obtenidos la semana pasada.



Al empate 2-2 ante el Deportes Tolima por la Libertadores se sumó un triunfo por 1-2 ante el también cochabambino Aurora en el campeonato boliviano.



Con este resultado, el Wilstermann se mantuvo en el quinto lugar con 26 puntos a once del líder, el Nacional Potosí.



En ambos partidos destacó su capacidad de reacción, ya que ante los colombianos caían por dos goles y lograron emparejar cifras y frente al Aurora dieron vuelta el marcador tras ir abajo por un gol.



El Wilstermann necesita una victoria para ponerse en zona de clasificación y por eso se prevé que Portugal junte en el centro del campo al exjugador de Boca Juniors Cristian 'Pochi' Chávez y al brasileño Serginho.



En la delantera estará Ricardo Pedriel, autor de dos goles ante el Deportes Tolima y uno ante el Aurora.



En la quinta jornada, que se jugará el 24 de abril, el Wilstermann recibirá al Paranaense y Boca Juniors visitará al Deportes Tolima.

📋 ¡Estos son los 21 jugadores convocados para enfrentar a Jorge Wilstermann por Copa @Libertadores! pic.twitter.com/YUImyRui2n — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) April 9, 2019

Sigue toda la acción de la Copa Libertadores por beIN SPORTS & beIN SPORTS CONNECT.