Melgar debuta ante San Lorenzo en la Copa Libertadores

El Melgar peruano recibe este martes al San Lorenzo de Almagro para jugar la primera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores, en un partido donde los locales intentarán aprovechar la altitud de su estadio y la crisis del conjunto argentino para comenzar con buen pie esta etapa del torneo.



A San Lorenzo, campeón de la Libertadores de 2014, le toca iniciar su concurso en el máximo torneo continental cuando atraviesa su peor momento en la Superliga de Argentina, donde es penúltimo de la clasificación y aún no conoce la victoria en 2019, al acumular doce partidos sin ganar, de ellos siete empates y cinco derrotas.



Será la decimosexta participación del equipo argentino en el máximo torneo sudamericano a nivel de clubes, mientras que Melgar está inmerso en su sexta aparición, la cuarta consecutiva.

¡NUESTRA PRIMERA BATALLA EN FASE DE GRUPOS ARRANCA EL MARTES!💪🔴⚫Hay que hacer respetar la casa y nosotros te queremos ver en la tribuna dejando el aliento los 90’🔴⚫Te dejamos los precios online para este partido, compra tus entradas a través de https://t.co/RUSpcnQ1Oh😏💻📲 pic.twitter.com/rnG4oXRZ0S — FBC Melgar (@MelgarOficial) March 3, 2019



Para el Ciclón, que dirige el técnico Jorge Almirón, el Melgar debería ser a priori su rival más accesible del Grupo F, pues los otros contrincantes son el Junior de Barranquilla (Colombia) y el Palmeiras brasileño.



Sin embargo, deberá hacer frente no solo a su mal momento sino a la altitud de la ciudad surandina de Arequipa, donde sus 2.300 metros sobre el nivel del mar han sido la mayor fortaleza del Melgar para superar dos eliminatorias previas y alcanzar la fase de grupos de la Libertadores.



El Melgar, al mando del entrenador argentino Jorge Pautasso, no recibió ni un gol de local en los partidos anteriores que jugó contra la Universidad de Chile y el Caracas, a los que superó por 1-0 y 2-0, respectivamente, resultados que le sirvieron para seguir adelante en la clasificación.

🛬 El plantel de #SanLorenzo acaba de aterrizar en Arequipa 🇵🇪. A las 20 (hora argentina) el Ciclón realizará el último entrenamiento previo al partido de mañana 🆚 @MelgarOficial pic.twitter.com/3NaVwAARs7 — San Lorenzo (@SanLorenzo) March 4, 2019



Otra dificultad añadida para San Lorenzo será la baja del centrocampista colombiano Raúl Loaiza, uno de los refuerzos que mejor rendimiento ha dado en los últimos partidos.



Loaiza sufrió una distensión muscular en el aductor derecho durante el último partido de su equipo, que perdió 2-3 ante Argentinos Juniors, y también se perderá la visita del fin de semana a Boca Juniors y es duda para enfrentar al Junior en la segunda jornada de la Libertadores.



San Lorenzo se encontrará además a un rival descansado, pues Melgar consiguió aplazar para el 20 de marzo su compromiso de la tercera jornada de la liga peruana contra el UTC de Cajamarca, de modo que pudo preparar mejor este partido internacional.

⚽🛬 Estos son los 20 futbolistas que, en minutos, viajarán en chárter hacia Arequipa con escala en Santa Cruz de la Sierra, acompañados por @universalassist, para enfrentar mañana desde las 19.15 a @MelgarOficial 🇵🇪 por el debut en el Grupo F de la 🏆 CONMEBOL @Libertadores 2019 pic.twitter.com/Wvv5yKruC1 — San Lorenzo (@SanLorenzo) March 4, 2019



En principio, en Melgar no será titular el mundialista peruano Christian Ramos, quien este sábado firmó contrato por un año con el club rojinegro y apenas ha podido ejercitarse con el grupo para intentar enviar al banquillo al ecuatoriano John Narváez o al paraguayo David Villalba, los dos defensas centrales titulares de Pautasso.



Para ganar a San Lorenzo, el equipo arequipeño deberá mejorar la endeble imagen que dio en su último partido de Libertadores ante el Caracas, donde perdió por 2-1 pero se clasificó in extremis con un gol del argentino Bernardo Cuesta.



El once titular de Melgar será muy similar al presentado en sus anteriores choques del torneo, con Carlos Cáceda bajo los palos, Alexis Arias como su referencia en la medular y Cuesta en el rol de ariete.

¡Nace un nuevo objetivo!... Y la única forma de alcanzarlo es empujando TODOS al mismo lado 😉#LaRojinegraONada 👊🔴⚫️ pic.twitter.com/5nXrGwAqI2 — FBC Melgar (@MelgarOficial) February 27, 2019



- Alineaciones Probables:



Melgar: Carlos Cáceda; Giancarlo Carmona, John Narváez, David Villalba, Carlos Neyra; Jhonny Vidales, Alexis Arias, Joel Sánchez, Ángel Romero, Hideyoshi Arakaki; y Bernardo Cuesta. Entrenador: Jorge Pautasso.



San Lorenzo: Fernando Monetti; Andrés Herrera, Fabricio Coloccini, Marcos Senesi, Damián Pérez; Rubén Botta, Gerónimo Poblete, Román Martínez, Andrés Rentería; Gonzalo Castellani y Nicolás Reniero. Entrenador: Jorge Almirón.



Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela).

Estadio: Monumental de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), con capacidad para 40.000 espectadores.

Hora: 17:15 (22:15 GMT).