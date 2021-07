En Boca afirman que los perjudicaron con una interpretación maliciosa del VAR

EFE

El presidente de Boca Juniors, Jorge Amor Ameal, dijo este miércoles que el Xeneize fue perjudicado "de forma alevosa" porque los árbitros interpretaron "de manera maliciosa e intencionada" el VAR para anular un gol que podría haber evitado la eliminación ante el Atlético Mineiro en los octavos de final.

"El Club Atlético Boca Juniors, institución de 116 años de historia, sufrió en esta serie de Copa Libertadores ante Atlético Mineiro dos fallos inexplicables anulando goles lícitos que destruyeron el espíritu deportivo del torneo más prestigioso del continente", sostuvo Ameal en un comunicado publicado por el club.

El xeneize empató sin goles ambos partidos ante el Atlético Mineiro y quedó eliminado en los penaltis.

Tanto en el encuentro de ida como en el de vuelta se anularon goles a favor del equipo argentino luego de que se consultara el sistema de videoarbitraje.

"Nuestros socios, hinchas, jugadores y cuerpo técnico han sido perjudicados de forma alevosa, interpretando de manera maliciosa e intencionada la tecnología VAR. Lo acontecido marca un hecho sin precedentes, por ser el único caso en donde ganando los dos partidos de la serie un club queda eliminado de la competencia", sostuvo Ameal.

"Situaciones como las vividas en las últimas jornadas dejan en manifiesto el manejo tendencioso de nuestro fútbol continental", añadió.

El presidente de Boca Juniors también apuntó contra la "máxima autoridad del Club Atlético Mineiro", el presidente Sergio Coelho, a quien, a criterio de Ameal, "fogoneó con expresiones violentas y amenazantes durante varios días hasta llegar a los lamentables hechos en los que fueron damnificados físicamente nuestros jugadores, cuerpo técnico y dirigentes".

Tras el partido, hubo varios hechos de violencia entre la policía brasileña y los jugadores, integrantes del cuerpo técnico y directivos del Xeneize, que derivó que en varios de ellos tuvieran que declarar en una comisaría.

#Riquelme: "Esto es LAMENTABLEMENTE, es VERGONZOSO, esto NO es SERIO. Eso es la verdad si no te quieren cobran los goles podes jugar todo el día que si no te quieren cobrar los goles no vas a pasar" @TyCSports pic.twitter.com/E1U0usP1NK