Boca Juniors pierde al colombiano Sebastián Villa por lesión

EFE

El volante ofensivo colombiano de Boca Juniors Sebastián Villa quedó fuera del partido de la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores ante el Athletico Paranaense brasileño por un traumatismo en la rodilla derecha.



El parte médico lo publicó el club a través de las redes sociales al mismo tiempo que se hizo pública la lista de convocados.



El colombiano de 23 años fue titular el domingo en el empate sin goles ante Huracán de la primera jornada de la Superliga Argentina.

Parte médico

Sebastián Villa: traumatismo rodilla derecha.





Según lo visto en los últimos entrenamientos, Villa no se perfilaba como titular ante el Paranaense porque el entrenador, Gustavo Alfaro, piensa repetir el once inicial que venció por 0-1 al Paranaense en Brasil con un gol de Alexis Mac Allister.



Villa se sometió a estudios médicos, pero el club no informó la fecha en la que estiman que estará nuevamente a disposición de Alfaro.



El siguiente partido del Xeneize será el domingo ante Pratonato en la segunda jornada de la Superliga Argentina.