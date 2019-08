A Palmeiras le basta el empate para ir a semis

EFE



El conjunto verde de Sao Paulo consiguió la semana pasada una importante victoria por 0-1 en su visita al Gremio en Porto Alegre en el partido de ida, por lo un empate o una victoria por cualquier marcador en el partido de vuelta, que se jugará en el estadio Pacaembú el martes, le garantizan la clasificación.



El vencedor de este duelo se medirá en semifinales al que avance en la eliminatoria entre los también brasileños Flamengo e Internacional, en la que el primero tiene la ventaja tras haberse impuesto por 2-0 en el partido de ida en el Maracaná.

Fim de semana sem Verdão, mas de treino com a presença de Ramires e Vitor Hugo, que participaram normalmente das atividades ⚽🐷 ➤ https://t.co/Fa9Ob9Tdi0#AvantiPalestra pic.twitter.com/errAyfbKgh — SE Palmeiras (@Palmeiras) August 25, 2019



Pese a la ventaja conseguida por el Palmeiras en el partido de ida, es el propio técnico del conjunto verde, el exseleccionador brasileño Luiz Felipe Scolari, el que pregona el respeto al rival y aclara que no hay nada definido.



"No tememos ninguna ventaja. No ganamos nada porque sabemos que podemos encajar un gol en cualquier momento y ahí todo queda igual. La intención no es administrar el marcador (buscar el empate). Tendremos que tener mucho cuidado", dijo Scolari.



El técnico recordó que el Palmeiras se quedó fuera de las semifinales de la Copa do Brasil este año precisamente tras encajar un gol ante el Internacional en el partido de vuelta de cuartos de final.



"Por eso jugaremos como siempre, con mucho respeto y cuidado. La historia nos ha mostrado que Gremio juega mejores partidos como visitante que en casa", agregó.



La única modificación prevista en el equipo que recibirá al Gremio en relación al que consiguió la victoria a domicilio es el ingreso del volante Thiago Santos en el lugar del expulsado Felipe Melo, que tendrá que cumplir una fecha de suspensión.



Scolari, sin embargo, tendrá a disposición dos jugadores que estaban en la enfermería y ya fueron dados de alta: el volante internacional Ramires y el zaguero Vitor Hugo.



Ambos, que se entrenaron con el resto de sus compañeros en los últimos días, se perdieron los dos últimos compromisos del Palmeiras y se recuperaron de sus lesiones, pero probablemente comenzarán en el banquillo debido a que les falta ritmo de juego.



El Gremio, en cambio, podría utilizar la misma alineación del partido de la semana pasada tras la recuperación del lateral izquierdo Bruno Cortez, que venía siendo tratado de dolores de cadera pero participó normalmente en el entrenamiento de este lunes.



El conjunto de Porto Alegre, tres veces campeón de la Libertadores, realizó este lunes su último entrenamiento, a puerta cerrada, y viajará en la tarde de este sábado a Sao Paulo para el partido decisivo.



El técnico del Gremio, Renato Gaúcho, que utilizó el sábado a sus suplentes en la victoria sobre el Athletico Paranaense en el Campeonato Brasileño, confía en el olfato goleador de Éverton, el artillero y campeón de la pasada Copa América, pare revertir el resultado de la semana pasada.



Confiado en la remontada y en un gol a domicilio que lleve la definición a los penaltis, Renato Gaúcho comandó este lunes un entrenamiento en el que varios titulares ensayaron disparos desde los once metros.



El Gremio necesita de una victoria por más de un gol de diferencia para avanzar a semifinales o puede intentar la clasificación en los penaltis en caso de que se imponga por 0-1 en el Pacaembú.