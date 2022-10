EFE

Deportivo Cali dio una muestra más de contundencia en la Copa Libertadores Femenina al terminar en la primera posición del Grupo A con una paliza por 10-1 a las bolivianas de Always Ready.



Las Azucareras ganaron con nueve puntos y total solvencia el Grupo A y les tocará medirse en los cuartos de final con Ferroviária, excampeón brasileño que finalizó en la segunda posición del Grupo B tras empatar 2-2 este miércoes conBoca Juniors.



Las colombianas propinaron hoy la máxima goleada hasta el momento en el torneo con un triplete de Viviana Acosta, dos de Tatiana Ariza y de Farlyn Caicedo, y uno de Carolina Arias, Ingrid Guerra y de Manuela Pavi.



Desde el arranque del partido Deportivo Cali mostró su poderío goleador, pues al minuto 2, Ariza convirtió el primero, y dos minutos más tarde, el turno fue para Caicedo.



Sin bajar el ritmo, las colombianas esperaron hasta el minuto 23 para convertir el tercero, con remate de Arias, que no logró contener la portera Mónica Ballón y, al minuto 24, Acosta marcó el cuarto.



Caicedo añadió el quinto gol colombiano, tras burlar -con hábil finta- a la portera, y con el arco vació empujó el balón, en el minuto 29.



El Deportivo Cali incrementó la goleada con anotación de González, en el 32.



El gol del honor para Always Ready fue de la brasileña Clenilda Da Silva, al minuto 35, que supuso el único tanto conseguido por el conjunto boliviano en la actual Libertadores.



Los seis goles del primer tiempo no saciaron al Cali, que a través de Acosta anotó dos más, en el minuto 51 y en el 54, para completar así su triplete.



Sin piedad sobre el rival, el equipo colombiano concretó el noveno a través de Guerra, al minuto 79, y el décimo gol tuvo la rúbrica de la Pavi, en el 82.