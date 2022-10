EFE

Los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina, que se disputa en Quito, comienzan este sábado y tendrán entre sus duelos de mayor rivalidad un duelo entre Boca Juniors y el Corinthians, vigente campeón del torneo y defensor del título.

Los cuartos de final, las semifinales y la gran final podrás disfrutarla en vivo a través de beIN SPORTS Ñ y beIN SPORTS CONNECT.



El equipo argentino se mostró fuerte en la fase de grupos y estuvo cerca de hacer un pleno de victorias en el Grupo B, de no ser por un gol casi en el último minuto del último partido de Ferroviária, que frustró el triunfo de las bonaerenses (2-2).



Ante el conjunto brasileño Boca volverá a estar liderado este sábado por su capitana Yamila Rodríguez y por Camila Gómez, que llevan ya tres goles cada una en el torneo.



Al frente, el Corinthians parece recuperado en su totalidad del tropiezo sufrido en la primera jornada del Grupo A, donDe cayó derrotado ante Deportivo Cali (2-1), como lo demuestran las sendas goleadas conseguidas en los dos partidos posteriores frente al Always Ready boliviano (0-5) y el Olimpia paraguayo (4-0).



El tridente que forman en el ataque del 'Timao' las delanteras Gabi Portilho, Jheniffer y Adriana ha demostrado ser demoledor para las defensas, apoyados por dos puñales en las bandas como Jaqueline y Tamires.



En el otro partido de los cuartos de final del sábado se enfrentarán el Deportivo Cali y el Ferroviária, con las colombianas en un estado de forma pletórico que no sólo les permitió derrotar a Corinthians, sino también vencer a Olimpia (1-2) y golear sin piedad al Always Ready (10-1).



La experimentada centrocampista Tatiana Ariza ha anotado en los tres partidos disputados, mientras que la delantera Viviana Acosta también lleva tres goles en la competición, pero anotados de manera conjunta en un triplete ante Always Ready.



Mientras, Ferroviária se clasificó para los cuartos de final con dos victorias por la mínima ante Ñañas (0-1) y Defensor Sporting (0-1) y un empate contra Boca Juniors (2-2), donde su principal recurso de gol es la delantera Laryh, autora de dos de los cuatro goles del equipo en el torneo.



De ganar sus respectivos encuentros Corinthians y Ferroviária habría una semifinal íntegramente brasileña, algo que tratarán de evitar tanto Deportivo Cali como Boca Juniors.



El domingo será el turno del Palmeiras, que se las verá con el Santiago Morning chileno. Las brasileñas han demostrado en la fase de grupos una gran solvencia al hacer un pleno de victorias en el Grupo C, con goleadas al Libertad Limpeño (3-0) y al Independiente del Valle (0-7).



Se trata de un equipo muy compensado donde los goles están muy repartidos, aunque destaca sobre todo la aportación en ataque de la 'Emperatriz' Bia Zaneratto, mientras que Santiago Morning ha ido de menos a más en el torneo y ha cerrado la fase de grupos con un apabullante 7-0 sobre el Deportivo Lara.



Cerrarán los cuartos de final el América de Cali y la Universidad de Chile, un duelo que pondrá cara a cara a dos de las mejores delanteras del torneo.



Por un lado la colombiana Catalina Usme, la máxima goleadora histórica de la Libertadores Femenina, que lleva hasta el momento 31 goles en la competición, y por otro la paraguaya de Universidad de Chile Rebeca Fernández, que es de momento la máxima goleadora de esta edición con cinco tantos, cuatro de ellos al Libertad Limpeño.