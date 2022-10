EFE

Alianza Lima salvó este viernes un punto in extremis al empatar 1-1 en el tiempo añadido ante el Deportivo Lara, en el arranque del Grupo D de la Copa Libertadores Femenina.



En una gran jugada individual, la joven delantera peruana Sashenka Porras evitó la derrota del conjunto aliancista e igualó el tanto inicial de la venezolana Génesis Flórez, que apunta a convertirse en uno de los mejores del torneo.



El duelo enfrentaba a los campeones nacionales de Perú y de Venezuela, y en el caso del Deportivo Lara suponía el primer partido de su historia en la Libertadores Femenina.



Alianza Lima acusó en exceso la ausencia por lesión de la delantera Sandy Dorador y especialmente de la goleadora Adriana Lúcar, lesionada en el entrenamiento previo al partido.



En su lugar tuvo que actuar la colombiana Estefanía Cartagena, uno de los refuerzos de Alianza para este torneo, que no logró recibir pases en buenas condiciones para poner en apuros a la defensa venezolana.



La más incisiva del conjunto peruano fue la colombiana Yirleidis Quejada, que por la banda izquierda llevó el peso del partido, pero sin terminar de concretar en los metros finales.



Si bien Deportivo Lara apenas había creado peligro en el área rival, un rápido contraataque en el ecuador del primer tiempo le llevó a ponerse en ventaja con un gol lleno de clase de Génesis Flórez en el minuto 25.



Con un gran desmarque a la espalda de la defensa, la jugadora venezolana tuvo la sangre fría de recortar ante la portera peruana Maryory Sánchez y dejarla tendida en el suelo para luego enviar el balón a placer a la red.



En el primer minuto del segundo tiempo, el Deportivo Lara se salvó por partida triple en un saque de esquina donde el primer remate chocó en el palo y luego la portera Nohelis Coronel neutralizó dos remates a bocajarro de Quejada y de Paola García.



Luego las peruanas siguieron encontrando espacios suficientes para llegar al arco rival, pero una y otra vez tomaron las peores decisiones: o fallaban pases que aparentaban ser sencillos o los daban demasiado tarde, cuando las delanteras ya estaban en fuera de juego.



La recompensa a la insistencia de Alianza no llegó hasta los minutos finales, cuando Porras, que había reemplazado a Cartagena, recogió un balón muerto en la frontal del área y se internó en el área para definir sin piedad ante Coronel y firmar el empate.