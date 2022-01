EFE

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, no ocultó la decepción por quedar apeado en octavos de final de la Copa del Rey, eliminación que no le hace perder el optimismo y recordó que a su equipo le queda "la Liga y la Champions y quieto no me voy a quedar".



"Es un problema del fútbol, de la vida. Todos los años, los meses, las horas que tenemos por delante... no son iguales y si hace seis meses la temporada fue magnífica hasta hoy está siendo muy difícil", admitió al enjuiciar la crisis del equipo el preparador colchonero.

Simeone resumió un encuentro que empezó dominado la Real pero que pudo haber cambiado el signo "cuando Carrasco tuvo el gol, pero luego en la segunda mitad esa jugada nos sacó la inercia que llevábamos", señaló en alusión al grave error de Felipe que habilitaría el segundo gol txuri urdin.



"El único camino que hay para mejorar es ayudar al futbolista para que tenga confianza", envió como mensaje de ánimo a su plantilla y también consideró fundamental para progresar "la estabilidad defensiva que tanto criticaron en el pasado, pero que es la clave para conseguir los resultados".



El técnico argentino habló también sobre el lanzamiento de objetos que sufrió antes de llegar al estadio el autobús del equipo que encontró, destacó Simeone, "un camino lleno de aficionados de la Real en el que no había protección aunque eso no influyó en nada del partido" y desveló que en su conversación previa al encuentro con el técnico local Imanol Alguacil le mandó "saludos para la gente que tenía que evitar eso y no lo hizo".