El entrenador del FC Barcelona, Quique Setién, admitió que es "doloroso" para su equipo haber sido eliminado de la Copa del Rey por el Athletic Club, pero confesó sentirse también contento porque "la imagen ha sido buena" y han dado "un nivel" también "muy bueno" en San Mamés.

"El equipo ha dado muy buena imagen y ha sido superior. Nos está faltando un poco más de acierto pero llegará"

"Es verdad que el resultado es lo más importante, pero también las sensaciones. El equipo ha sido bastante superior. Ter Stegen no ha hecho ni una parada y en la segunda parte lo teníamos totalmente controlado", lamentó el técnico cántabro.



"Hemos generado cuatro o cinco ocasiones bastante claras y tristemente nos ha llegado gol en un momento que no había posibilidad de reacción. Habíamos leído bastante bien el partido, estaba como lo queríamos. Hay que felicitar al rival porque la ha metido dentro, lo que no hemos podido hacer nosotros", añadió.