El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, habló de lo que dejó el juego en el Sánchez Pizjuán donde su equipo ha caído derrotado por 2-0 con goles de Koundé y Rakitic.

El marcador: "Es un resultado en contra con demasiado premio para ellos. Hemos visto a un Barça jugando bien, creando una primera ocasión muy clara. Hemos presionado mucho en la segunda parte. No puedo culpar al equipo. Queda otro partido, hay que intentar ganar y jugar la final".

La revancha en el Camp Nou: "El partido de vuelta es complicado con el 2 a 0. Marcar fuera de casa es importante. Pero el Barça en casa es capaz de cualquier cosa".

Sobre los cambios: "El equipo estuvo muy bien y no había razones para cambiar. He aguantado hasta el final porque tampoco vi al equipo muy cansado y hemos presionado bien en la segunda parte. Estoy contento con el trabajo, no hacía falta cambiar".

Sobre el armado de la defensa: "Lenglet no tiene problemas físicos, ha sido decisión mía jugar con Mingueza y Umtiti".