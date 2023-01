EFE

Edinson Cavani, delantero uruguayo del Valencia, analizó la eliminatoria de cuartos de final de Copa del Rey contra el Athletic Club de Bilbao, dijo que su equipo afrontará el partido con la "ilusión" de pasar de ronda y aseguró que más ganas que él por ganar algo no cree que tenga nadie.



Valencia y Athletic reeditarán en cuartos de final la eliminatoria de semifinales del pasado curso en la que el conjunto ché superó al bilbaíno y se metió en la final.



"El objetivo siempre es lograr títulos y para eso se necesita trabajar mucho e ir logrando paso a paso superar las eliminatorias. En el fútbol no es fácil ganar y cuando se gana hay que disfrutarlo, sea un partido, un duelo o lo que te toque enfrentar. Hay que darle siempre mucho valor cuando levantas un título", dijo Cavani, durante el sorteo de cuartos de Copa.



"Nos toca jugar en casa esta eliminatoria y hay que disfrutarla, prepararla y hay que dar lo mejor para pasar a la próxima fase. Más ganas que nosotros no tiene nadie y más ganas que yo no sé si tiene alguien de poder lograr algo aquí en este club", concluyó.