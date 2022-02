EFE

El francés Karim Benzema no se ha recuperado de su lesión muscular y causa baja para los cuartos de final de la Copa del Rey que el Real Madrid disputa en San Mamés ante el Athletic Club.

Antes de publicar la convocatoria, el técnico italiano Carlo Ancelotti aseguró que no iba forzar a su jugador "porque no es una final de la Champions".

"Todavía no lo sabemos porque hasta ahora Benzema ha hecho trabajo individual, tiene buenas sensaciones, va a entrenar con el equipo y después del entrenamiento tomaremos la decisión de si viaja y juega, hablaremos con los doctores. Arriesgar no lo vamos a hacer. Si el jugador tiene el alta médica jugará y si no lo hará otro", dijo en rueda de prensa.

Una hora después, el delantero francés no inició el entrenamiento junto al resto de sus compañeros en la Ciudad Real Madrid, por lo que todo apuntaba a que será baja al no estar totalmente recuperado de su problema muscular, lo que quedó confirmado con su ausencia en la lista de convocados.