El Granada y el Athletic completaron la nómina de equipos clasificados para los cuartos de final de la Copa del Rey, a los que han llegado siete conjuntos de Primera y uno solo de Segunda, la UD Almería.

🚨 RESULTADOS #CopaDelRey | ¡¡FINAL DEL PARTIDO EN EL COLLAO!!



El @AthleticClub cierra el cuadro de equipos clasificados para los cuartos de final tras remontar a un guerrero @CD_Alcoyano e imponerse por 1⃣-2⃣.



Navalcarnero y Alcoyano han sido los últimos equipos de Segunda B en permanecer en el torneo del k.o. El cuadro madrileño cayó con rotundidad ante el Granada por 0-6 y el alicantino frente al Athletic por 1-2.

Tras deshacerse en rondas precedentes de Badajoz, Las Palmas y Eibar, el sueño del Navalcarnero acabó ante el Granada en el Mariano González en un duelo entre dos técnicos que compartieron el curso de entrenador como Luis Ayllón y Diego Martínez.



El 'euroGranada', semifinalista en la pasada edición copera, no le dio opción y ya en la primera parte había sentenciado la confrontación con los goles de Germán Sánchez, Alberto Soro, Fede Vico, Roberto Soldado. El francés Dimitri Foulquier y Jorge Molina elevaron a un set el resultado.

El Alcoyano, que comenzó su andadura ante el Laredo, se cargó a dos 'primeras' como Huesca y Real Madrid, pero no pudo con un Athletic lanzado, que viene de llevarse la Supercopa de España tras superar al propio equipo de Zinedine Zidane y al Barcelona.



Aún así, el cuadro alicantino metió el miedo en el cuerpo al vasco, sobre todo cuando Pablo Carbonell, de falta directa, inauguró el marcador (m.39). Los fantasmas de anteriores gestas se cruzaban en la mente del Athletic.



Marcelino García Toral no lo dudó en el descanso y mandó al campo a varios de los indiscutibles que habían empezado en el banquillo, como Iker Muniain, Raúl García e Iñaki Williams.



Mejoró el Athletic, comenzó a llegar de forma más insistente al área de José Juan y no tardó en igualar con una diana de cabeza de Asier Villalibre (m.53). Resistió lo que pudo el Alcoyano hasta que Iñaki Williams selló el triunfo (m.78).



El Almería, aspirante al ascenso a Primera división, es el único 'segunda' superviviente gracias al acierto de su guardameta Fernando Martínez, en la tanda de penaltis ante Osasuna tras acabar el encuentro en el estadio de los Juegos Mediterráneos con empate a cero.



El Rayo Vallecano hizo sudar al Barcelona, el rey de copas, tanto que se adelantó en el marcador en el segundo periodo, pero el conjunto de Ronald Koeman remontó en el tramo final con goles del argentino Leo Messi y del neerlandés Frenkie de Jong (1-2).



Tampoco estuvo muy sobrado el Villarreal en Montilivi ante el Girona, donde ganó con un solitario tanto del joven Jeremy Pino (0-1).



El Sevilla tuvo una actuación brillante en la primera parte del encuentro ante el Valencia, al que liquidó por la vía rápida con un gran fútbol y magníficos goles (3-0), dos del neerlandés Luuk de Jong y otro del croata Ivan Rakitic.



El Betis del chileno Manuel Pellegrini acabó con la esperanza de la Real Sociedad en la prórroga (3-1) con un doblete de Borja Iglesias, y el Levante fue muy solvente en Zorrilla ante el Valladolid (2-4).



El sorteo de cuartos de final tendrá lugar este viernes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, sede de la RFEF. La eliminatoria, a partido único, se disputará los días 2, 3 y 4 de febrero.