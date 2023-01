EFE

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, respondió a los que consideran la derrota en el clásico de la Supercopa de España como el final de una época y el inicio de una nueva era, y afirmó que su equipo no está viviendo "un fin de ciclo" sino "el inicio de uno nuevo".



"El Real Madrid es un equipo joven. Todos hablan de Modric, Kroos y Benzema pero hay que hablar de los jóvenes como Camavinga, Vinícius, Rodrygo, Fede Valverde, Militao, Tchouaméni y los que se van a incorporar en el futuro", defendió cambiando el foco de la crítica de los veteranos.



"Creo que es el inicio de un ciclo porque llegan al final de su carrera jugadores que han marcado una época muy importante y están entrando otros. Más que un fin, pienso que es un momento de transición de una época fantástica a otra época. El día que Karim, Toni y Luka paren de jugar, ojalá que en años, hay otros que tomarán el mando del equipo. No es el fin, es el inicio de un ciclo", defendió.



Ancelotti no respondió cuando fue preguntado por el concepto "nueva era" tras la reacción del Barcelona y su vuelta a la conquista de títulos. El italiano mostró respeto al eterno enemigo madridista.



"No entro en esto, lo que sé es que siempre el Barcelona es un gran rival para nosotros. Lo fue en el pasado, lo es ahora y lo será en el futuro".