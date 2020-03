EFE

La final de la Copa de la Liga francesa que debía enfrentar el próximo 4 de abril al París Saint-Germain y al Lyon en el Estadio de Francia fue retrasada a una fecha todavía sin fijar a causa del coronavirus, indicó este miércoles la Liga de Fútbol Profesional (LFP).



La decisión fue adoptada en virtud del decreto del Gobierno que prohíbe todos los actos que reúnan a más de 1.000 personas y con el acuerdo de los dos clubes.

La finale de la Coupe de la Ligue BKT est reportée 🚨



Toutes les infos 📝➡ https://t.co/EarxeiOPnj pic.twitter.com/AIW32pDcif — Coupe de la Ligue BKT (@CoupeLigueBKT) March 11, 2020

La nueva fecha será fijada en función de la evolución de la epidemia de COVID-19 y de los compromisos europeos que tengan parisinos y lioneses, ambos todavía en vida en la Liga de Campeones.



La LFP anunció que PSG y Lyon disputarán ese fin de semana los partidos de liga que habían sido retrasados a causa de la final, pero que lo harán a puerta cerrada, como el resto de los duelos ligueros de primera y segunda división hasta el 15 de abril.



Por el momento no hay decisión sobre la final de la Copa de Francia, que medirá también en el Estadio de Francia al PSG y al Saint-Etienne el 25 de abril.



La Copa de la Liga no se disputará el año que viene, puesto que la LFP no ha llegado a ningún acuerdo para su difusión por televisión.