EFE

Dos goles del argentino Leandro Paredes y el español Pablo Sarabia sellaron este miércoles la victoria del París Saint-Germain en el campo del Pau y su pase a los cuartos de final de la Copa de Francia, fase en la que no estará el Lille, eliminado por el modesto Epinal.



Con una alineación inusual, en la que de los habituales tan solo el argentino Mauro Icardi fue titular, el PSG no tuvo problemas para batir al Pau, de la tercera categoría (National), en el Stade du Hameau.



Paredes abrió la cuenta en el minuto 25 al resolver dentro del área un fallo defensivo local, y Sarabia cerró la cuenta en el 53 al rematar un centro desde la derecha de Icardi que en primera instancia no pudo alcanzar en el primer palo el camerunés Maxim Choupo-Moting.





La sorpresa la dio el Epinal, equipo de la cuarta división (National 2) que se deshizo del Lille, séptimo clasificado de la Ligue-1.



El Lille se adelantó en el minuto 8 con un tanto de Loïc Rémy, pero el Epinal reaccionó en la segunda mitad y dio la vuelta al marcador en la Colombière con un doblete de su héroe, el marfileño Jean-Philippe Krasso.



El Epinal es el segundo equipo de la National 2 que pasa a cuartos de la Copa de Francia. El martes lo logró El Belfort, verdugo del Montpellier.