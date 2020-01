EFE

El Olympique de Lyon alcanzó los cuartos de final de la Copa de Francia tras derrotar 1-2 al Niza al ritmo de Moussa Dembéle, que dirigió la victoria de su equipo con uno de los tantos que confirman un mes glorioso: suma ocho dianas en los últimos siete partidos oficiales que ha disputado su equipo entre Liga y Copa.



La joven joya del Lyon (23 años), está en un momento de forma espectacular. Con su tanto al Niza, alcanzó los 18 goles en este curso, a sólo dos de su mejor registro en su carrera que alcanzó su techo la temporada pasada cuando llegó a los 20. Aún tiene poco menos de media campaña por delante y parece que va a romper esa barrera.

La #teamOL s'impose à Nice (1-2) et rejoint les quarts de finale de la @coupedefrance 👊🔴🔵 @MDembele_10 et @HoussemAouar sont les buteurs lyonnais.



Choc face à Marseille au @GroupamaStadium le 13 février en 1/4 de finale 🔥 pic.twitter.com/caJ07wqQg2 — Olympique Lyonnais (@OL) January 30, 2020





Este jueves dio un paso más para hacerlo. Fue determinante para su equipo, que se unió a la nómina de clubes clasificados para los cuartos de final de la Copa de Francia: los hombres de Rudi García se unieron al París Saint-Germain, al Rennes, al Olympique de Marsella, al Dijon, al Saint-Étienne y los heroicos Belfort y Epinal, ambos de la cuarta categoría del fútbol galo.



Su tanto, a los quince minutos, abrió el camino de la victoria para el Lyon. Aprovechó una asistencia del costamarfileño Maxwel Cornet desde la banda izquierda para acomodarse la pelota con el pecho dentro del área y marcar con un certero disparo que no pudo salvar el portero argentino Walter Benítez.



Después, el Lyon controló el partido casi hasta el final, cuando sufrió un sobresalto cuando el choque estaba a punto de terminar. Se lo dio el argelino Adam OunaS, que empató en el minuto 89 con un auténtico golazo tras un control de tacón y n gran disparo desde fuera del área.



Sin embargo, la felicidad del Niza duró un suspiro, el que tardó el árbitro Frank Schneider en señalar un penalti por un derribo del brasileño Dante dentro del área. Houssem Aouar no falló y los hombres de Rudi García seguirán peleando por un trofeo que no gana desde 2012.